台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家

2019-05-02 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



綠色和平組織3月針對台灣十大連鎖賣場進行塑膠使用調查，包括生鮮蔬果、烘焙、熟食、蛋類四大區域產品，約1萬4425項，將近八成（77%）使用塑膠包裝。其中塑膠包裝使用比例最多的前三名是好市多96%、美聯社95%、全聯92%，呼籲賣場應自主減量塑膠包裝，並且開發一次性塑膠產品的替代使用。

綠色和平表示，聯合國將塑膠垃圾視為僅次於氣候變遷的全球危機，全球塑膠的產量，從1964年的1500萬噸增加到2014年的3.11億噸；其中，塑膠包裝占整體塑膠使用的26%，占比最大。

綠色和平表示，目前全球的塑膠產量，32%完全沒有進入到廢棄物處理系統，僅有14%進入回收系統，另外有40%的塑膠進入垃圾掩埋場，14%進入焚化爐。

綠色和平調查顯示，賣場的這些區域內的包裝產品，塑膠袋占38%排名第一，以蔬果類和麵包蛋糕使用最多，其次為塑膠盒18%。而超市經常使用的塑膠托盤9%、保麗龍托盤3%和塑膠膜2%等包裝物共14%，因為其辨識不明，標示不清，或是外觀類似，但是其實屬於不同種類的塑膠，難以回收再利用。

綠色和平組織減塑專案主任張凱婷表示，這十家超市、超商、賣場減少塑膠的表現，有很多進步空間。