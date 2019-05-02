蔡依林化身美豔蛇姬大露事業線 替寶格麗靈蛇傳奇珠寶藝術展站台

2019-05-02 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於日前以蛇在歷史中的文化為主題，舉辦了第四屆《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，吸引了品牌代言人蔡依林（Jolin）等人現身力捧。而Jolin也沒讓人失望，不論是活動上還是晚宴的造型，都美到讓人不忍將目光移開。

寶格麗選在成都博物館舉辦《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展出超過180件、橫跨5000年歷史的珍貴東西方藝術品。包括了品牌總裁Jean-Christophe Babin、義大利駐重慶總領事館副領事Davide Castellani與代言人蔡依林、吳亦凡等到場支持。活動上蔡依林身穿香檳金低胸禮服現身，配戴了Serpenti頂級珠寶系列玫瑰金鑽石項鍊、腕表、耳環，並帶著Serpenti Forever Diamond Blast肩背包，成為眾人的目光焦點。在當晚派對，蔡依林則又換上了紅色雪紡紗晚宴服，不只小露香肩，更秀出修長美腿，加上Serpenti頂級珠寶系列首飾，造型更顯得奪目動人。蔡依林自己更在instagram上傳了照片並寫著「白蛇還是青蛇？」顯見她對造型十分滿意。