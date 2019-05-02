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蔡依林化身美豔蛇姬大露事業線 替寶格麗靈蛇傳奇珠寶藝術展站台

2019-05-02 11:52聯合報 記者曾智緯╱即時報導

高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於日前以蛇在歷史中的文化為主題，舉辦了第四屆《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，吸引了品牌代言人蔡依林（Jolin）等人現身力捧。而Jolin也沒讓人失望，不論是活動上還是晚宴的造型，都美到讓人不忍將目光移開。

寶格麗選在成都博物館舉辦《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展出超過180件、橫跨5000年歷史的珍貴東西方藝術品。包括了品牌總裁Jean-Christophe Babin、義大利駐重慶總領事館副領事Davide Castellani與代言人蔡依林、吳亦凡等到場支持。活動上蔡依林身穿香檳金低胸禮服現身，配戴了Serpenti頂級珠寶系列玫瑰金鑽石項鍊、腕表、耳環，並帶著Serpenti Forever Diamond Blast肩背包，成為眾人的目光焦點。在當晚派對，蔡依林則又換上了紅色雪紡紗晚宴服，不只小露香肩，更秀出修長美腿，加上Serpenti頂級珠寶系列首飾，造型更顯得奪目動人。蔡依林自己更在instagram上傳了照片並寫著「白蛇還是青蛇？」顯見她對造型十分滿意。

眾所周知的是蛇元素與寶格麗的品牌發展，可說是息息相關，招牌的Serpenti系列珠寶、皮具和腕表，都運用了蛇的形體來創作。就如同寶格麗品牌及典藏策展人Lucia Boscaini說的：「自四〇年代以來，寶格麗持續捕捉蛇形符號引人遐想的表現力，透過手鐲腕表詮釋蛇形意象，以大膽創意確立其在品牌經典不敗的地位」。因此在這次的展覽中，除了有珍貴的蛇狀文物之外，寶格麗還自館藏中精選了數十件的骨董珠寶和腕表，一同呈現，藉由過去與現代做對比。展覽免費開放至8月25日，參觀者可以透過品牌代言人舒淇、蔡依林和吳亦凡所錄製的語音導覽，更深入的體驗蛇文化的意涵。

蔡依林出席第四屆《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展露美豔性感風格...
蔡依林出席第四屆《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展露美豔性感風格。圖／BVLGARI提供
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蔡依林配戴Serpenti系列頂級珠寶系列白K金鑽石與祖母綠項鍊。圖／BVLGA...
蔡依林配戴Serpenti系列頂級珠寶系列白K金鑽石與祖母綠項鍊。圖／BVLGARI提供
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蔡依林配戴Serpenti系列白K金祖母綠鑽石戒指。圖／BVLGARI提供
蔡依林配戴Serpenti系列白K金祖母綠鑽石戒指。圖／BVLGARI提供
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寶格麗選在成都博物館舉辦《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展出超過...
寶格麗選在成都博物館舉辦《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展出超過180件、橫跨5000年歷史的珍貴東西方藝術品。圖／BVLGARI提供
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《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展派對，蔡依林換上小露香肩的紅色晚宴...
《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展派對，蔡依林換上小露香肩的紅色晚宴裝，美到讓人不忍將目光移開。圖／BVLGARI提供
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《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展派對，蔡依林換上小露香肩的紅色晚宴...
《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展派對，蔡依林換上小露香肩的紅色晚宴裝，美到讓人不忍將目光移開。圖／BVLGARI提供
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蔡依林配戴Serpenti頂級珠寶系列玫瑰金鑽石項鍊。圖／BVLGARI提供
蔡依林配戴Serpenti頂級珠寶系列玫瑰金鑽石項鍊。圖／BVLGARI提供
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蔡依林出席第四屆《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展露美豔性感風格...
蔡依林出席第四屆《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展露美豔性感風格。圖／BVLGARI提供
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蔡依林配戴Serpenti頂級珠寶系列玫瑰金鑲飾紅碧璽、祖母綠與鑽石耳環。圖／B...
蔡依林配戴Serpenti頂級珠寶系列玫瑰金鑲飾紅碧璽、祖母綠與鑽石耳環。圖／BVLGARI提供
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《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展派對，蔡依林換上小露香肩的紅色晚宴...
《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展派對，蔡依林換上小露香肩的紅色晚宴裝，美到讓人不忍將目光移開。圖／BVLGARI提供
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蔡依林搭配Serpenti Forever水晶玫瑰色肩背包。圖／BVLGARI提...
蔡依林搭配Serpenti Forever水晶玫瑰色肩背包。圖／BVLGARI提供
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蔡依林配戴Serpenti系列白K金鑲鑽腕表。圖／BVLGARI提供
蔡依林配戴Serpenti系列白K金鑲鑽腕表。圖／BVLGARI提供
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蔡依林出席第四屆《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展露美豔性感風格...
蔡依林出席第四屆《SerpentiForm》靈蛇傳奇珠寶藝術展，展露美豔性感風格。圖／BVLGARI提供
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