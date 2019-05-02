泰勒絲「ME！」穿Stuart Weitzman訂製靴款 也是楊冪和周迅愛牌
泰勒絲（Taylor Swift）發表全新單曲「ME！」才3天點閱就破億，她在MV中穿搭的服裝也展現流行訊息，片頭將網友笑罵她是蛇的過往，拿來自嘲，從粉紅色的蛇變成彩蝶飛舞，相當具有泰勒絲的個人風格。
她在MV中穿上立體花卉洋裝、棉花糖粉色西裝、捲好捲滿的荷葉邊等等，都是春夏季的潮流，搭襯薄荷綠色軍裝的則是Stuart Weitzman過膝長靴，是特別訂製款的皮革Reserve靴款；在歌曲中，她推掉迪斯可癟三（Panic！at the Disco）主唱布蘭登送戒指的畫面，也被解釋為推翻她將結婚的謠言。
Stuart Weitzman是女星們近期喜愛選穿的鞋履，周迅穿著Stuart Weitzman黑色麂皮綴水晶Lalaina高跟鞋，出席第10屆中國導演協會的年度表彰大會，她難得以深V CHANEL香奈兒 2019春夏系列黑色閃亮長禮服展現性感，奢華項鍊相當吸睛。楊冪則是在代言美妝活動時，身穿Chloé 2019春夏系列白色蕾絲流蘇小洋裝，以Stuart Weitzman搭出紅鞋女孩的俏麗亮眼，紅色麂皮綴水晶Enchant高跟鞋線條性感，為空靈的白色洋裝襯出時髦感。
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