泰勒絲「ME！」穿Stuart Weitzman訂製靴款 也是楊冪和周迅愛牌

2019-05-02 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



泰勒絲全新單曲「ME！」穿Stuart Weitzman訂製款的Reserve皮革過膝長靴。圖／截自youtube 分享 facebook 泰勒絲（Taylor Swift）發表全新單曲「ME！」才3天點閱就破億，她在MV中穿搭的服裝也展現流行訊息，片頭將網友笑罵她是蛇的過往，拿來自嘲，從粉紅色的蛇變成彩蝶飛舞，相當具有泰勒絲的個人風格。

她在MV中穿上立體花卉洋裝、棉花糖粉色西裝、捲好捲滿的荷葉邊等等，都是春夏季的潮流，搭襯薄荷綠色軍裝的則是Stuart Weitzman過膝長靴，是特別訂製款的皮革Reserve靴款；在歌曲中，她推掉迪斯可癟三（Panic！at the Disco）主唱布蘭登送戒指的畫面，也被解釋為推翻她將結婚的謠言。