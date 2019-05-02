熾盛的亞洲百老匯「韓國首爾」全球第三大音樂劇勢力

2019-05-02 16:00 聯合新聞網 聯合數位文創



以首爾大學路為中心，韓國音樂劇拓展二十餘年，每年產量與經濟效益已蓬勃至能與紐約百老匯、倫敦西區合稱為全球三大音樂劇市場，為二十世紀末至二十一世紀以來，飛速發展的世界表演藝術重鎮之一。

韓國表演藝術發展心臟區域-首爾大學路圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

起源於西方 引植下開創東方音樂劇花園

有著「亞洲百老匯」之稱的首爾大學路，是韓國表演藝術活動的溫床。從培養當地民眾藝術鑑賞力為始，開啟海外作品輸入，到今日作品成熟度足矣到達輸出至海外國家巡演及授權至海外的水準。韓國自一九六零年代來歷經多次改革，從全面複製西方音樂劇模式，至一九九零年代後逐漸開始取得授權演出作品、與歐美國家合作，共同製作及培訓韓國音樂劇人才。時至今日，成功學習他國製作技術，且掌握韓國在地風俗，成功打造一齣齣具「韓系風格」的音樂劇，開創東方音樂劇花園。

韓國表演藝術發展心臟區域-首爾大學路。 圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

獨樹一幟的小劇場之花

從當地觀眾為本，才有壯大市場的實力。在首爾大學路中，除了授權音樂劇，大多數為立基於小劇場的中小製作。像是從2006年開始首演，因為太受歡迎、累積大量觀眾口碑，進而常駐於大學路的定目劇《尋找金鐘旭》為最鮮明的例子。故事講述一次尋常不過的邂逅，讓一個男孩成為女主角最難忘的初戀，多年後仍無法忘懷。因緣際會來到為人尋找初戀的事務所，與經營事務所的男主角共同展開一段「尋找初戀之旅」。

常駐於大學路劇場的定目劇《尋找金鐘旭》。圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

以初戀為主軸，生活化的故事情節吸引了大量觀眾觀賞。十餘年來，不僅抓住韓國民眾的目光，發展為情侶約會行程之一，甚至掀起海外遊客旅遊韓國都指名觀看的音樂劇作品，儼然是韓國小劇場中獨樹一幟的成功典範，在競爭的東方音樂劇花園中平穩綻放。