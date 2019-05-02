VR新媒體藝術家黃心健與林強聯手 攜四作進軍坎城影展

2019-05-02 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



國立台灣師範大學設計系教授、新媒體藝術家黃心健將在2019年5月15至25日，受邀參與法國坎城影展「導演雙週」（Quinzaine des Réalisateurs）的展演活動，共四件作品入選，其中一件還與音樂人林強跨界合作。黃心健說，林強的音樂給自己非常多想像空間，「互相激盪，非常享受」，希望作品能為國家帶來更多榮耀。

對於VR作品入圍坎城影展，黃心健說，VR的確是橫空出世的新產品，所有人在新媒體前面又回到起跑點，各憑本事跟別人競爭，真的是重新洗牌。他也提到，明年5G上市，VR會有更大跳躍，不只是單純的技術，會跟電影有關，是跟各種表演、科技藝術、傳統藝術都能結合起來。

就與林強的合作，黃心健表示非常享受，有拿到文化部補助，希望把台灣既有文化的廟會、迎神、燒王神等，用科技來做。他說，現在的文創產業都必須有科技加值，林強的音樂給自己很多想像空間，去改變跟修正呈現出來的視覺。

林強說，跟黃心健合作後一直很有共識，音樂是營造VR世界超越現實空間到另一個空間的媒介，自己對VR是門外漢，就是看黃有什麼需要給予相對應服務，讓觀眾進去這個空間跟氛圍。

此次參展由今年第51屆「導演雙週」的藝術總監Paolo Moretti直接邀請，更是黃心健與美國前衛音樂教母Laurie Anderson合作四年VR以來的完整呈現，將以獨立的展館盛大展開。

參展作品有榮獲74屆威尼斯影展虛擬實境最佳體驗得獎作品《沙中房間（La Camera Insabbiata/ Chalkroom）》，以及兩件最新VR力作《登月（To the Moon）》與《高空（Aloft）》亮相，與世界各地的觀眾們分享著離開地表遨遊的VR觀賞體驗。

不僅如此，黃心健也將帶著由坎城電影原聲帶獎（Cannes Soundtrack Award 2015）得主林強進行音樂創作的最新作品《失身記-上集（The Missing Body Episode 1）》於坎城XR單元（Cannes XR Kaleidoscope’s Development Showcase）首映，將台灣的VR作品帶入虛擬實境影像創作的國際市場。

《沙中房間》是黃心健與Laurie Anderson共同創作的VR作品，其突破傳統電影純拍攝方式與手法，以VR虛擬實境互動技術，將觀者置身於由象徵記憶的黑板所構成的虛幻世界中，端詳著文字、符號與聲音的各種線索，觀眾穿梭在由八個房間所組成的時空向度之中。除了獲得威尼斯影展(the Venice Film Festival)評審的青睞，《沙中房間》也在台灣及世界各地展出，皆獲得高度讚譽及廣大迴響。

而《登月》作品的產出，是時逢人類登陸月球五十周年，黃心健與Laurie Anderson再度合作，展開以「月球」為主題的探索計畫，觀眾得以成為一位太空人，觀賞遠端與現場自身的共同演出；《高空》則是將觀者置身在四萬呎高空中，以逐漸解體的航空機艙做為展示舞台，在極度刺激感官的環境底下，聆聽著吟唱的故事內容。

至於參與坎城XR單元的新作《失身記-上集》，是由林強配樂，以台灣本土歷史為文本，由導演童年時的回憶出發，將戒嚴軍政府、外來殖民文化與數位時代對於人性轉化而成的超現實故事。