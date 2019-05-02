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拒檢咬警判無罪？是司法銅人陣 還是警察巨嬰化？

孔曉振演繹純白和繽紛都好美 全新伯爵亞太區品牌大使陽光登場

2019-05-02 11:05聯合報 記者孫曼╱即時報導

頂級珠寶鐘表品牌伯爵（Piaget）今宣布，深受全亞洲粉絲喜愛的韓國女演員孔曉振將擔任伯爵珠寶及腕表的亞太區品牌大使。自1997年開始便以模特兒身份出道的她，時尚品味深受肯定，獨具個性的自信更強烈吸引許多忠誠粉絲。在全新的影片與時尚大片中，她除了選擇自己最喜歡的Possession系列珠寶，更搶先演繹全新尚未曝光的Sunlight系列珠寶，該系列預計6月才會上市。孔曉振更大方分享自己備受讚賞的穿衣哲學：「一件珠寶或一只腕表絕對能讓造型加分！我會視乎場合去選擇衣服，然後再挑選適當的珠寶腕表，恰如其分的首飾能讓造型更完整，或是為造型注入新意，讓穿戴者感覺更有自信。」

一向善於演繹電視與電影中各種不同類型角色的孔曉振，在影片中以多種造型詮釋一位時髦女性日常生活中的時時刻刻 – 不論是與好友度過慵懶的午後時光、到轉角的書店翻閱剛出爐的新書等，不論是輕鬆的牛仔褲或優雅女人味的晚裝，她都以伯爵的珠寶與腕表妝點她特有的個人風格。孔曉振表示每件伯爵的珠寶都有自己的故事，令人愛不釋手，「例如Possession 指環的變化性很強，各種造型都可以搭配，可以單戴一只或是多款搭配。我最愛的是可轉動指環，只要戴上它，我就忍不住一直轉動，我覺得這代表了人生中有無限的可能性等待我去探索。我也很喜歡Gala 腕表，既優雅又充滿女人味，每次戴上Gala 腕表就覺得我既戴了手表，同時也配戴了珠寶。」

伯爵宣佈孔曉振為亞太區品牌大使。圖／伯爵提供
伯爵宣佈孔曉振為亞太區品牌大使。圖／伯爵提供
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伯爵宣佈孔曉振為亞太區品牌大使伯爵亞太區品牌大使。圖／伯爵提供
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Possession系列18K玫瑰金指環鑲飾58顆美鑽共約0.34克拉，13萬5,000元。圖／伯爵提供
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伯爵宣佈孔曉振為亞太區品牌大使。圖／伯爵提供
伯爵宣佈孔曉振為亞太區品牌大使。圖／伯爵提供
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Limelight Gala 米蘭網織鏈帶腕表，32毫米18K玫瑰金鑲鑽表殼，18K玫瑰金米蘭網織鍊帶，124萬元。圖／伯爵提供
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伯爵亞太區品牌大使孔曉振配戴Possession系列珠寶及腕表。圖／伯爵提供
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Possession系列18K玫瑰金手鐲鑲飾30顆美鑽共約0.42克拉及白玉髓圓珠，18萬5,000元。圖／伯爵提供
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珠寶孔曉振
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