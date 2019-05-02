孔曉振演繹純白和繽紛都好美 全新伯爵亞太區品牌大使陽光登場

2019-05-02 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



頂級珠寶鐘表品牌伯爵（Piaget）今宣布，深受全亞洲粉絲喜愛的韓國女演員孔曉振將擔任伯爵珠寶及腕表的亞太區品牌大使。自1997年開始便以模特兒身份出道的她，時尚品味深受肯定，獨具個性的自信更強烈吸引許多忠誠粉絲。在全新的影片與時尚大片中，她除了選擇自己最喜歡的Possession系列珠寶，更搶先演繹全新尚未曝光的Sunlight系列珠寶，該系列預計6月才會上市。孔曉振更大方分享自己備受讚賞的穿衣哲學：「一件珠寶或一只腕表絕對能讓造型加分！我會視乎場合去選擇衣服，然後再挑選適當的珠寶腕表，恰如其分的首飾能讓造型更完整，或是為造型注入新意，讓穿戴者感覺更有自信。」