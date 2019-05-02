她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖
香奈兒為歡慶經典腕表J12於今年推出全新版本，特地邀請9位不同背景、經歷的女性暢談她們生命中的重要時刻，其中竟包括早就淡出螢幕多年的80歲傳奇女星艾莉麥克洛（Ali MacGraw）！她在影片中表示影響她一生做重要的一刻，也就是1965年拍攝香奈兒N°5廣告擔任代言人的瞬間：「有位經紀人在藥妝店看到香奈兒N°5廣告後，立刻詢問我是否願意參與電影的拍攝？其實當時的我對此毫無經驗，我想，之後的事大家都知道了。」容貌與演技出眾的她在拍攝3部電影後便被票選為全球最具票房影響力的女星，在1960至1970年好萊塢「黃金年代」紅極一時。
「我總是將腕表視為一種獨特的珠寶。」對時尚有獨特見解的她說。在擔任香奈兒香水代言人之前，她大學畢業後於22歲那年進入《哈潑時尚》（Harper’s Bazaar）工作，當時的時尚編輯是著名的黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland），這也是促成日後麥克洛與香奈兒合作的關鍵。之後艾莉到了《Vogue》雜誌工作，擔任攝影師梅爾文索科爾斯基（Melvin Sokolsk）的助理，而她自然脫俗的美貌與優雅讓她很快就獲得上鏡機會，此後一躍成為當紅模特兒，「簡單就是美」的打扮與乾淨裸妝，成為當時追求自然風格女性的時尚指標。如今的她積極投身動物保育運動，此次難得、為香奈兒「重出江湖」，一貫清新自然的氣息令人驚艷。
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