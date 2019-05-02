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好禮樂翻母親節

足部手術8成是女性 母親節送禮看這「靴」細節

2019-05-02 07:20聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

一年一度的母親節快到了，今年想送媽媽什麼禮物呢？醫師指出，女性足痛比率普遍偏高，母親節送禮不如選一雙好鞋。挑選鞋子千萬不可以只看外觀，除注意鞋子大小，也要注意鞋子有否具足夠支撐力、鞋墊和鞋底需吸震、鞋底需耐磨及又明顯紋路防滑，才能送媽媽一場舒適輕「履」行。

聯新醫院復健科醫師林頌凱解釋，因女性先天生理結構，加上習慣穿著高跟鞋或工作久站，衍生出不同的足部問題，如足跟疼痛、足底筋膜炎、雞眼、拇趾外翻等。林頌凱進一步提出，足部骨骼是全身地基，足底承受著全身最大壓力，站不平、歪斜、扁平足、塌陷，以及往內側傾斜等一連串力學作用，都會影響健康。

「我常說買鞋子的錢不能省，因為人醒著的時候幾乎都穿著鞋子。」林頌凱強調，一般人常以外觀挑鞋，但選擇一雙健康、舒適、可以保護足部的鞋款，才是選鞋的重要考量。選鞋第一步是鞋子必須合腳，傍晚是一個人腳底面積較大的時刻，建議此時帶媽媽挑鞋。每個人兩腳大小不一，選鞋碼時以較大的那隻腳為主。

林頌凱指出，鞋子太小，可能擠壓大、小腳趾前端及側面，即使沒有破皮，也可能因此長出雞眼或造成足底筋膜炎。另外，鞋子鞋面不宜太軟，需有支撐性，否則外在支撐力不足，就會需要靠內在支撐力，可能造成小腿前端疼痛。

一雙好的鞋子還需要有好的吸震（避震）效果，因為走路時後腳跟最先撞擊地面，前腳掌在最後需用力踩地向前推進，若沒有吸震功能，長時間下來容易使足底受損。建議挑選手指用力按壓不會輕易下陷的泡棉鞋墊，鞋墊最好有足弓支撐，鞋底有好的氣墊。此外，媽媽年紀漸長，跌倒可能造成嚴重傷害，鞋底需有防滑紋路及耐磨。

每個人穿鞋習慣不同， 林頌凱笑著說，不用嚴禁媽媽不可以穿高跟鞋，但送媽媽高跟鞋時，建議挑選圓頭鞋、鞋跟不可超過兩寸。穿高跟鞋不是壞事，但必須在適當場合穿著，不適合需要一直走路的場合，也建議回家或進辦公室就換掉高跟鞋，不要穿太久。

挑選鞋子不能只看外觀，注意鞋子大小，還有是否有足夠支撐力、鞋墊、鞋底需吸震、鞋底...
挑選鞋子不能只看外觀，注意鞋子大小，還有是否有足夠支撐力、鞋墊、鞋底需吸震、鞋底需耐磨及又明顯紋路防滑。圖／ingimage
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高跟鞋筋膜炎
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