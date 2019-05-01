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只有12天！哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一

2019-05-01 21:05聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

喜歡哈根達斯冰淇淋的粉絲注意，超優惠的活動又來了！即日起至5/12，全台哈根達斯門市「外帶雙球冰淇淋」享買一送一優惠，等於四球只要250元(兩球原價250元)，16種左右的冰淇淋口味可任意搭配。

哈根達斯近期推出全新「脆皮甜筒」搶攻夏日冰品市場，然而經典的冰淇淋口味仍是不少粉絲的最愛，像是抹茶、濃情巧克力、純白香草、夏威夷果仁都是熱賣款，還有春季小花園系列新口味茉莉、橙花，也都能自由混搭。5月份推出杯裝外帶限定的雙球冰淇淋買一送一，活動只有12天，粉絲快呼朋引伴享受優惠吧。

全台哈根達斯門市外帶雙球冰淇淋享買一送一優惠。圖／摘自哈根達斯臉書
全台哈根達斯門市外帶雙球冰淇淋享買一送一優惠。圖／摘自哈根達斯臉書
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