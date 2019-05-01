只有12天！哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一

2019-05-01 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



喜歡哈根達斯冰淇淋的粉絲注意，超優惠的活動又來了！即日起至5/12，全台哈根達斯門市「外帶雙球冰淇淋」享買一送一優惠，等於四球只要250元(兩球原價250元)，16種左右的冰淇淋口味可任意搭配。