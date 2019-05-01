北部人好羨慕！ 好丘新口味「夏日情人」高雄快閃店限定

2019-05-01 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



結合在地食材，製作出外Q內軟手工貝果的「好丘」，去年正式插旗台中，今年繼續往南舉辦高雄快閃店，首度於高雄漢神百貨本館快閃四天，就創下熱銷萬顆的好成績。今天再以百貨快閃店形式，進駐高雄漢神巨蛋購物廣場B1，即日起至6/30，舉辦為期兩個月的快閃活動，除了販售18種經典貝果，還增加了三款超人氣厚醬系列，包括5月限定「紅玉爆米花」、6月限定「濃情玫瑰」、與快閃期間都能買到的高雄獨家款「夏日情人」。

好丘再度南下進駐漢神巨蛋，開賣首日吸引人潮排隊，其中全新口味「夏日情人」厚醬貝果限定款，是專為熱情南台灣獨家研發，嚴選在地夥伴「私房蔡先生」的白酒情人果，加入蘭姆酒及薄荷葉做成抹醬，揉合檸檬、薄荷、酒香，再搭配新鮮鳳梨一起入口，是最能代表夏日的多層次風味。目前只在高雄快閃店獨家販售，每日限量200顆，讓不少北部粉絲直呼好想吃。

另外，5月推出台中店才有的厚醬貝果「紅玉爆米花」，在風味濃厚的紅玉鮮奶茶厚醬上，加入香脆紅玉焦糖爆米花；6月則有「濃情玫瑰」強力回歸，抹醬加入荔枝香氣與雙倍的玫瑰花果醬，酸甜帶有淡淡花香，是最受女性朋友喜愛的玫瑰風味。好丘高雄漢神巨蛋快閃期間，同步販售18種經典貝果，像是地瓜乳酪、芋頭鹹蛋黃、雙份起司、草莓甜乳酪、桂花紫薯，都是人氣熱賣款，每日限量2000千顆，售完即止。

「好丘高雄快閃活動」

地點：漢神巨蛋購物廣場B1

營業時間：週一至週四/ 11:00 -22:00；週五/ 11:00 -22:30；週六/ 10:30 -22:30；週日/ 10:30 -22:00