統測5月4日登場 這5學群報考人數增加

2019-05-01 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



108年四技二專統一入學測驗5月4日登場。技專校院入學測驗中心統計，今年報考人數較去年少5448人。餐旅群報考人數最多，但減幅也最大。衛生與護理、動力機械和化工群的報名人數則微幅提升50到100人不等。

108年統測報考人數為11萬690人，只有衛生與護理、動力機械、化工、農業和藝術群影視類5個學群人數成長。

工業領域如動力機械、化工、電機與電子科的報名人數回升最明顯。技專校院入學測驗中心執行長林尚平說，動力機械群對應的主要領域為汽車工程、維修相關科系。動力機械群報考人數連2年提升，和近年汽車檢修人才需求增，鄰國也來搶才的趨勢有關。

針對衛生與護理群報考人數攀升現象，林尚平表示，一般高職並無護理科，衛生與護理群皆為他科學生跨領域報考。選擇跨領域報考的原因，與政府近來推長照政策，以致長照人力需求大增有關。林尚平說，衛生與護理群的專業科目為基礎生物和健康與護理，和其他學群相比，非本科生較易準備，也是報考人數增加的原因。

比較今年各科報名人數，餐旅群報考人數最多，共20347人，但較去年減少1631人，減少人數也居各學群之冠。林尚平說，餐飲群屬進可攻、退可守的科別，畢業後可持續升學深造，也能直接投入職場，是吸引考生的原因。但受餐飲科系廣設、產業景氣轉冷，以及低薪的影響，餐飲群的報考人數連年衰退。