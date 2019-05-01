平價牛排配和牛滷肉飯 鐵火牛排插旗新竹

2019-05-01 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



以頂級和牛燒肉聞名的「樂軒」打造都會型輕消費品牌「鉄火牛排TEKKA STEAK」，以平實價格與優質牛肉為特色，今年陸續於百貨商場拓點，繼3月進軍新光三越台北信義新天地A11館B2後，第3間鉄火牛排今天正式插旗新竹Big City遠東巨城購物中心7F主題餐廳區，並同步推出5月1日至3日「四人同行二人免費」的超值優惠活動。

鉄火牛排的「鉄火」二字取自排餐先以鐵板香煎、再以超級烤箱火烤之意。全店使用冷藏原塊牛肉，以肉櫃展示表現對優質肉品的自信，並主打以高檔牛排館指名使用的美國進口Montague「超級烤箱」900度高溫炙烤，呈現2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、澳洲和牛、北海道A4和牛、美國Choice等級原塊牛肉不同部位表面焦香，肉質甘美風味，讓焦脆的外層與內層紅寶石色澤的肉質，成為完美牛排的必備要素。

業者表示，牛排套餐新台幣280元起，套餐包含鐵板排餐，附餐湯品、和牛滷肉飯或咖哩飯、花生粉圓豆花及飲料無限供應，其中，和牛滷肉飯與咖哩飯有濃厚的醬汁搭配和牛碎肉，肉品來自和牛修飾下的邊緣，為了珍惜肉品，再製成滷肉飯與咖哩飯醬汁，提供民眾無限量提供。

並獨家於Big City遠東巨城購物中心推出重達1.5公斤的「極炙戰斧牛排」，四人份只要2980元加一成服務費，首三日則有「四人同行二人免費」的超值優惠活動。