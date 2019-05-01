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平價牛排配和牛滷肉飯 鐵火牛排插旗新竹

2019-05-01 13:09聯合報 記者張雅婷╱即時報導

以頂級和牛燒肉聞名的「樂軒」打造都會型輕消費品牌「鉄火牛排TEKKA STEAK」，以平實價格與優質牛肉為特色，今年陸續於百貨商場拓點，繼3月進軍新光三越台北信義新天地A11館B2後，第3間鉄火牛排今天正式插旗新竹Big City遠東巨城購物中心7F主題餐廳區，並同步推出5月1日至3日「四人同行二人免費」的超值優惠活動。

鉄火牛排的「鉄火」二字取自排餐先以鐵板香煎、再以超級烤箱火烤之意。全店使用冷藏原塊牛肉，以肉櫃展示表現對優質肉品的自信，並主打以高檔牛排館指名使用的美國進口Montague「超級烤箱」900度高溫炙烤，呈現2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、澳洲和牛、北海道A4和牛、美國Choice等級原塊牛肉不同部位表面焦香，肉質甘美風味，讓焦脆的外層與內層紅寶石色澤的肉質，成為完美牛排的必備要素。

業者表示，牛排套餐新台幣280元起，套餐包含鐵板排餐，附餐湯品、和牛滷肉飯或咖哩飯、花生粉圓豆花及飲料無限供應，其中，和牛滷肉飯與咖哩飯有濃厚的醬汁搭配和牛碎肉，肉品來自和牛修飾下的邊緣，為了珍惜肉品，再製成滷肉飯與咖哩飯醬汁，提供民眾無限量提供。

並獨家於Big City遠東巨城購物中心推出重達1.5公斤的「極炙戰斧牛排」，四人份只要2980元加一成服務費，首三日則有「四人同行二人免費」的超值優惠活動。

餐廳入口霓虹燈管logo及店內裝飾的插畫充滿動漫電玩風格與年輕都會潮味，業者也在各分店貼心設計五款不同圖案、色彩繽紛活潑的擋油紙，防止熱油噴濺到身上，安全又美觀。營業時間為周日至周四上午11時至晚上9時30分、周五、六為上午11時至晚間10時，共有80席座位，洽詢電話：(03)534-1133。

鉄火牛排巨城店限定四人極炙戰斧牛排。圖／鉄火牛排提供
鉄火牛排巨城店限定四人極炙戰斧牛排。圖／鉄火牛排提供
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鉄火牛排主打高達攝氏900度的超級烤箱，造就外酥內嫩。圖／鉄火牛排提供
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餐廳入口霓虹燈管logo及店內裝飾的插畫充滿動漫電玩風格與年輕都會潮味。記者張雅...
餐廳入口霓虹燈管logo及店內裝飾的插畫充滿動漫電玩風格與年輕都會潮味。記者張雅婷／攝影
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紐西蘭肋眼套餐。圖／鉄火牛排提供
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和牛滷肉飯與咖哩飯有濃厚的醬汁搭配和牛碎肉。記者張雅婷／攝影
和牛滷肉飯與咖哩飯有濃厚的醬汁搭配和牛碎肉。記者張雅婷／攝影
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「鉄火牛排TEKKA STEAK」，以平實價格與優質牛肉為特色，今天正式插旗新竹...
「鉄火牛排TEKKA STEAK」，以平實價格與優質牛肉為特色，今天正式插旗新竹Big City遠東巨城購物中心7F主題餐廳區。記者張雅婷／攝影
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餐廳入口霓虹燈管logo及店內裝飾的插畫充滿動漫電玩風格與年輕都會潮味。記者張雅...
餐廳入口霓虹燈管logo及店內裝飾的插畫充滿動漫電玩風格與年輕都會潮味。記者張雅婷／攝影
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「鉄火牛排TEKKA STEAK」，以平實價格與優質牛肉為特色，今天正式插旗新竹...
「鉄火牛排TEKKA STEAK」，以平實價格與優質牛肉為特色，今天正式插旗新竹Big City遠東巨城購物中心7F主題餐廳區。記者張雅婷／攝影
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餐廳入口霓虹燈管logo及店內裝飾的插畫充滿動漫電玩風格與年輕都會潮味。
餐廳入口霓虹燈管logo及店內裝飾的插畫充滿動漫電玩風格與年輕都會潮味。
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滷肉飯肉品紐西蘭
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