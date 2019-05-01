「星爵」Chris Pratt為TUMI襲港 「找我當代言人非常合理」

2019-05-01 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



演出「星際異攻隊」、「侏羅紀公園」等系列的好萊塢男星「星爵」Chris Pratt因為是TUMI的愛用者，所以被品牌相中，邀請擔任代言人。而Chris Pratt也因此初次飛到香港，除了宣布自己成為品牌大使之外，更有拍攝新廣告的重要任務。

首次造訪香港的「星爵」Chris Pratt大讚「東西好吃，還是我目前最棒的旅行體驗」。身為TUMI忠實粉絲的Chris Pratt還意外的透露，他使用品牌袋包的初體驗居然是「以前某任女友，認為我太老，不應該再背後背包了，然後我就去買了一個TUMI公事包，來證明自己不再幼稚」。不過，自此後的十年，在他的每一次旅行裡，TUMI就成為他不可或缺的必備單品。為何能一試成主顧？Chris Pratt則提到「TUMI的產品細節很精緻、時髦、耐用」，加上簡潔的設計，所以才能一直都想用。

擁有超過12個TUMI旅行產品的Chris Pratt還分享了自己打包的很多訣竅都是從未婚妻那邊學到，直說「Katherine很會打包」。訪問時，Chris Pratt更是搞笑和曬妻不斷，他先提到此次香港行，未婚妻有幫忙打包行李，還說了「嘿！別搞砸！」逗樂現場媒體。所以，Chris Pratt現在旅行都會以5個行李袋分門別類的放好自己的物品。若要他自己來設計袋包，Chris Pratt表示「我希望可以有很多防水的隔層，這樣我每次健身完的濕衣服，才不會弄髒其他的東西」。對於能成為TUMI的全球品牌大使，Chris Pratt除了表示很興奮之外，他說「這非常合理呀，因為我超多TUMI的產品」。