「星爵」Chris Pratt為TUMI襲港 「找我當代言人非常合理」
演出「星際異攻隊」、「侏羅紀公園」等系列的好萊塢男星「星爵」Chris Pratt因為是TUMI的愛用者，所以被品牌相中，邀請擔任代言人。而Chris Pratt也因此初次飛到香港，除了宣布自己成為品牌大使之外，更有拍攝新廣告的重要任務。
首次造訪香港的「星爵」Chris Pratt大讚「東西好吃，還是我目前最棒的旅行體驗」。身為TUMI忠實粉絲的Chris Pratt還意外的透露，他使用品牌袋包的初體驗居然是「以前某任女友，認為我太老，不應該再背後背包了，然後我就去買了一個TUMI公事包，來證明自己不再幼稚」。不過，自此後的十年，在他的每一次旅行裡，TUMI就成為他不可或缺的必備單品。為何能一試成主顧？Chris Pratt則提到「TUMI的產品細節很精緻、時髦、耐用」，加上簡潔的設計，所以才能一直都想用。
擁有超過12個TUMI旅行產品的Chris Pratt還分享了自己打包的很多訣竅都是從未婚妻那邊學到，直說「Katherine很會打包」。訪問時，Chris Pratt更是搞笑和曬妻不斷，他先提到此次香港行，未婚妻有幫忙打包行李，還說了「嘿！別搞砸！」逗樂現場媒體。所以，Chris Pratt現在旅行都會以5個行李袋分門別類的放好自己的物品。若要他自己來設計袋包，Chris Pratt表示「我希望可以有很多防水的隔層，這樣我每次健身完的濕衣服，才不會弄髒其他的東西」。對於能成為TUMI的全球品牌大使，Chris Pratt除了表示很興奮之外，他說「這非常合理呀，因為我超多TUMI的產品」。
今年春夏，TUMI從熱賣的Alpha系列中擷取靈感，重新打造出升級版Alpha 3的旅行和生活袋包，延續了使用彈道尼龍的特色，還融入了不同材質和創新的功能。如在新的廣告短片中出現的行李箱就備有USB充電埠，多個可內取物品的袋口，塑模成型的防護軌與箱面。袋包上裝飾了皮革雨罩，雙線圈安全拉鍊等，為那些出門旅遊或洽公的人們提供便利實用的包款。推出採用黑色皮革配黑色彈道尼龍，或配以棕色皮革飾邊的礦石灰以及季節限定剛果紅三種不同色彩來詮釋。
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