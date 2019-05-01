好牛！金門牛肉超有名 立榮航空端牛肉搶客

2019-05-01 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



「金門牛多多美食節」記者會，良金牧場特別準備一碗15人份的超大碗牛肉麵供現場來賓品嚐，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門的牛肉料理是老饕的最愛，立榮假期此次特別以牛肉美食作為旅遊主軸，推出「金門牛多多美食節」自由行，希望吸引遊客來金門吃最美味的牛肉，且活動搭配吃喝玩樂地圖，旅客集章兌換好禮並抽獎，讓旅客有得吃、有得玩又有得逛。

「金門牛多多美食節」記者會上，業者還精心安排辣妹大跳主廚上菜舞，另外還有金門各知名店家上菜，大家都把招牌料理秀出來，現場是香味四溢；良金牧場還特別準備一碗15人份的超大碗牛肉麵供現場來賓品嚐，相當吸睛。金門縣觀光處長丁健剛表示，樂見業者與縣府一起來推旅遊活動，讓更多的人來金門遊玩。

立榮假期表示， 看好金門牛肉的超人氣，立榮假期的自由行遊程就以牛肉為賣點，結合在地飯店民宿、行程交通與美食等相關產業，並於109家旅行業者及各大網路旅行社通路銷售遊程。活動結合在地知名牛肉美食店家，包括喬安牧場、良金牧場、牛二爺、榕榕園金城店、金橙餐廳、金湖飯店21BAR、高坑牛肉與風獅美饌等。