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台中摩鐵轉型度假酒店 「芭蕾」首推續住免退房

2019-04-30 20:14經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中摩鐵轉型度假酒店！位於台中市南屯區向上路的「芭蕾城市度假旅店」，今(30)日宣布率先推出續住免退房的服務，也是中台灣首家推出這項服務的汽車旅館，業者不諱言，希望藉此多角經營住宿客群。

浪漫又夢幻的歐洲古堡，是許多女孩心中一生必訪的清單之一，尤其在眾多明星選擇歐洲古堡作為婚禮場地之後，更是帶動一陣古堡熱。

位於台中南屯區的芭蕾城市度假旅店，外觀有著歐式城堡造型，內部的客房設計更是重金打造，匯集歐洲各式風格古堡，每個女孩都能在這裡找到夢想中的城堡房。

房型中最獨特、也最受歡迎的當屬「芭蕾瓊宇-格林德瓦」，房間造價超過800萬元，設計概念來自瑞士阿爾卑斯山下的格林德瓦度假木屋。

推開厚重的歐式木門，映入眼簾的是原木挑高斜屋頂、絕美歐式吊燈、牆上鹿角裝飾，以及透著自然天光的私人泳池區，共計72坪的房內空間，彷彿來到瑞士私人度假豪邸。

最受親子及閨蜜喜愛的芭蕾風華-一千零一夜房型，除了以中東城堡的概念設計外，戶外戲水池相當寬敞，浴室採台灣少見的雙浴缸配置，不需遠渡重洋花費鉅資，就能在台中市區入住古堡，讓全家都有彷彿出國度假的輕鬆感。

位於芭蕾城市度假旅店五樓的晨間餐廳，承襲旅店歐式風格，以木作搭配大理石中島式廚房設計，供應多樣自助式早餐；此外，芭蕾也與周邊的餐廳合作，推出一泊二食住房專案，再再展現旅店用心轉型經營住宿旅客的決心。

為了保障住客的住宿品質及安全，芭蕾城市度假旅店獨步全台，推出續住免退房服務，有別汽車旅館若連住二晚，白天須先打包退房或加付一到二次休息費，翻轉汽車旅館一直以來以「休息」為主的模式。

且為了提升整體客房環境品質，業者也重金安裝車牌辨識系統，防止從事非正當休閒活動的人士入住。

芭蕾城市度假旅店營運長陳姿吟表示，這是業界相當大的挑戰，對於營收數字確實會有短暫的下滑，但對消費者的體驗卻是正向成長，她也期待這樣的轉型，能吸引到更多親子族群，因為住房空間與價格核算起來，CP值絕對優於星級飯店。

芭蕾全館共有55間客房，其中一房一庭院的車庫房有33間，坪數25至72坪，其餘22間為商務房。陳姿吟說，喜愛歐洲浪漫古典風格，卻又苦無長假出國的消費者，不妨安排一趟中台灣輕旅行，體驗「一秒到歐洲」的奇妙感受。

位於台中南屯區的芭蕾城市度假旅店，外觀有著歐式城堡造型，內部的客房設計更是重金打...
位於台中南屯區的芭蕾城市度假旅店，外觀有著歐式城堡造型，內部的客房設計更是重金打造，匯集歐洲各式風格古堡。記者宋健生/攝影
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「芭蕾瓊宇-格林德瓦」房間造價超過800萬元，設計概念來自瑞士阿爾卑斯山下的格林...
「芭蕾瓊宇-格林德瓦」房間造價超過800萬元，設計概念來自瑞士阿爾卑斯山下的格林德瓦度假木屋。記者宋健生/攝影
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為了提升整體客房環境品質，業者也重金安裝車牌辨識系統，防止從事非正當休閒活動的人...
為了提升整體客房環境品質，業者也重金安裝車牌辨識系統，防止從事非正當休閒活動的人士入住。記者宋健生/攝影
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最受親子及閨蜜喜愛的芭蕾風華-一千零一夜房型，以中東城堡的概念設計。記者宋健生/...
最受親子及閨蜜喜愛的芭蕾風華-一千零一夜房型，以中東城堡的概念設計。記者宋健生/攝影
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浴室採台灣少見的雙浴缸配置，不需遠渡重洋花費鉅資，就能在台中市區入住古堡，讓全家...
浴室採台灣少見的雙浴缸配置，不需遠渡重洋花費鉅資，就能在台中市區入住古堡，讓全家都有彷彿出國度假的輕鬆感。記者宋健生/攝影
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