藝文採購得排除適用採購法 文化部：尊重專業給彈性

2019-04-30 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



立法院今（30）日三讀通過《政府採購法》修正案，未來法人或團體接受機關補助辦理藝文採購，將可不受《政府採購法》第四條之限制，但仍應受補助機關之監督。文化部表示，將於法令公告後6個月內訂定「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購監督管理辦法」，期能有效監督受補助之法人團體辦理各項藝文採購活動，不致因鬆綁藝文採購的法律規範，犧牲採購品質與成效。

採購法第四條規定，法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用採購法之規定，並應受該機關之監督。

文化部表示，過往民間團體接受補助辦理藝文採購，受限於《政府採購法》第四條規定，致藝文活動之專業需求無法完全滿足。此次修法通過後，由文化部另定辦法監督管理，可增加受補助之法人或團體彈性，並落實對藝術專業之尊重。

此外，刻正於立法院教育及文化委員會審查中之《文化基本法》草案，已納入本次修正通過之《政府採購法》內容，並更進一步對於政府機關、公立學校及公營事業辦理文化藝術採購時，可依據各類藝文型態，於採購之履約條件及契約價金對文化與藝術工作者給予合理之待遇，並得優先採購文化藝術事業或文化藝術工作者，以保障文化藝術價值及文化與藝術工作者權益。