史上最強「不掉色」持色唇萃 香奈兒讓妳3秒顯色免補妝！

2019-04-30 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



對於愛化妝的女生來說，唇彩是必備品，但持色唇彩是不少女生最想得到的「夢幻逸品」，畢竟要常常補妝，真的會累死人啊，現在逸品出現了！香奈兒正式推出「長效超炫耀持色唇萃」，終於首度在亞洲上市，雙頭設計，一頭顯色，另一頭護色，大概只要花3秒，就能完美定色，只要試用過，就會被這超顯色與超定色嚇到，然後手刀購買。

香奈兒這款超炫耀持色唇萃，之前在國外上市時，已經讓不少IG網紅大力讚賞，最重要就是，針對喜歡唇萃的人，這款持色唇萃最大賣點就是「不掉色」。

一款唇萃，有兩種用法，一頭是超顯色的唇釉，另一頭是透明護色精華，使用時，先上唇釉，超微色素粒子，能夠完美顯色，也能持色，再塗上護色精華，等3到5秒全乾後，馬上可以感受到不掉色的威力。

實際試用之後，發現香奈兒超炫耀持色唇萃，真的是顯色度十足，而且護色精華超厲害，不僅乾得快，還真的不會掉色，而且外包裝有經典金色設計，拿出來就是美。

目前台灣上市8色，最主打#40玫瑰拿鐵、#57焦糖奶茶、#126蘋果茶，玫瑰拿鐵顏色超溫潤，平常上班擦上去，即使熬夜也有好氣色。全系列即日起上市，售價1,280元。