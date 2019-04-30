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日本觀光客來台必訪美妝店！歐萊德大安店首創416件廢棄衣招牌，年底進軍日本中目黑

2019-04-30 19:06聯合報 記者何雅玲╱即時報導

零碳綠色美妝風潮崛起，根據國際調研機構Future Market Insights研究報告指出，2018年全球天然美妝市場產值達345億美元，預計到了2027年產值將達到544億美元，看好綠色商機，台灣綠色美妝龍頭品牌Oright 歐萊德今年起大規模展店，除了於日前首次進軍大安區名人巷開設街邊店，打造全球第一個以廢棄衣服及回收塑膠製成店面招牌，預計今年第4季將投入250萬美金，在東京開設3家門市，首間門市將進駐東京的中目黑地區，並計畫3年在全日本展店達30家，而日本市場的下一個全球布局展店市場是歐洲。

位於大安路的第2家專門店，是歐萊德在台灣的第19家門市，店外招牌採用416件回收廢棄T恤及175公斤的回收塑膠混合製成的「衣塑木」打造而成，門市主打體驗式服務，讓消費者有如造訪一座有溫度的綠意森林。好比，可於店內掃描QR code進行即時導覽，店內打造獨特的「水循環」設計體驗區，消費者試用產品後的水，會經由排水裝置灌溉至獨創的洗髮精瓶型植栽區，讓水資源重覆再生運用。歡慶大安店開幕，5/31前於現場購買「十年黃金枸杞根臉部保養」全系列產品，加贈經典氣墊木梳、芬恩帆布提袋及禮物盒；同時，獨家推出有頭有臉限定體驗活動，可預約由專人進行頭皮到臉部的髮膚養護體驗，體驗完成加贈3日枸杞根臉部系列體驗包 。

至於海外第一個重要發展市場則為日本，歐萊德董事長葛望平表示，去年開幕的台北永康街旗艦店，一半業績來自觀光客，其中，日本客即占了四成，甚至還吸引日本媒體主動報導歐萊德為日人來台必買必訪的店家之一。加上看好2020東京奧運以「環保」為主題，包括獎牌使用廢棄回收手機與小家電製成、比賽場館與選手村全面採用再生能源等，這些都與歐萊德的綠色品牌精神一致。歐萊德日本首間門市將進駐東京的中目黑地區，將成為第一個在日本開設街邊專門店的台灣美妝保養品牌，當地以有內涵的設計商品和生活品牌為主，是文青聚集的新興地區，寫下台灣美妝及髮妝品牌在日本不僅有代理上架而有街邊店的新紀錄。

歐萊德明星商品為咖啡因養髮液，以及去年推出的臉部明星商品；來自台灣原產十年黃金枸杞根萃取的臉部保養系列，包含枸杞賦活水凝萃化妝水、枸杞平衡淨顏露、枸杞晶透活顏菁露及枸杞恆潤撫紋菁萃。除了咖啡因養髮液熱銷40餘國、創下18座101的銷量業績，多款商品深受日韓旅客喜愛及好評，像是玫瑰果精華優油、玫瑰果精華油、香檳玫瑰油等。

Oright歐萊德大安體驗店主打創新體驗式服務，推出獨家語音導覽服務，提供消費者...
Oright歐萊德大安體驗店主打創新體驗式服務，推出獨家語音導覽服務，提供消費者保養資訊及永續概念。圖/Oright歐萊德提供
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(左起)Oright歐萊德深受日韓觀光客喜愛的商品，玫瑰果精華優油30ml+10ml+100ml。圖/Oright歐萊德提供
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全球最綠美妝Oright歐萊德進軍大安區名人巷開設街邊店，是全球第一個採用回收衣...
全球最綠美妝Oright歐萊德進軍大安區名人巷開設街邊店，是全球第一個採用回收衣物混合回收塑膠材質製成招牌的綠色企業。圖/Oright歐萊德提供
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Oright歐萊德即日起至5月13日於全台門市及官方上線購物平台，同步推出明星商...
Oright歐萊德即日起至5月13日於全台門市及官方上線購物平台，同步推出明星商品「咖啡因養髮液」搭配「十年黃金枸杞根臉部系列」限定組合71折起。圖/Oright歐萊德提供
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Oright歐萊德明星商品之一咖啡因養髮液。圖/Oright歐萊德提供
Oright歐萊德明星商品之一咖啡因養髮液。圖/Oright歐萊德提供
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(左起)Oright歐萊德明星系列商品之一，枸杞晶透活顏菁露30ml+枸杞恆潤撫...
(左起)Oright歐萊德明星系列商品之一，枸杞晶透活顏菁露30ml+枸杞恆潤撫紋菁萃30ml+枸杞賦活水凝萃化妝水180ml+枸杞平衡淨顏露160ml。圖/Oright歐萊德提供
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