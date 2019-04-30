香奈兒9大神秘繆思陸續登場！率先曝光的果然是她

2019-04-30 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



香奈兒橫掃鐘表領域將近20年的經典J12腕表，今年全新改版上市。而為了歡慶這個特別時刻，香奈兒邀請9位不同個性、年紀、人生經歷的女性，分享了改變她們人生非常個人經歷的瞬間，強調無論是人生中某日做出重要決定的最長瞬間、或是錯過班機的那一秒、人生每一秒的巧合偶然都有可能改變命運的方向。