香奈兒9大神秘繆思陸續登場！率先曝光的果然是她
香奈兒橫掃鐘表領域將近20年的經典J12腕表，今年全新改版上市。而為了歡慶這個特別時刻，香奈兒邀請9位不同個性、年紀、人生經歷的女性，分享了改變她們人生非常個人經歷的瞬間，強調無論是人生中某日做出重要決定的最長瞬間、或是錯過班機的那一秒、人生每一秒的巧合偶然都有可能改變命運的方向。
首波亮相的是強尼戴普與法國女星凡妮莎帕拉迪絲的女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Melody Depp），可以說是最受矚目的超級星二代。她在短片中透露，弟出生的那一刻改變了她的人生，而從2015年於紐約香奈兒巴黎-薩爾斯堡工坊系列時裝秀上首度公開亮相以來，她就迅速展開演藝生涯紅番全球。超高辨識度的獨特臉蛋，也讓她立刻成為香奈兒墨鏡代言人、香水廣告主角、口紅品牌大使。不過，要是看過影片就會發現，原來她和香奈兒結緣其實比什麼都早：她人生最早的記憶是1、2歲時偷穿媽媽的香奈兒高跟鞋；她也記得小時候曾借媽媽的香奈兒購物包玩扮裝遊戲。「香奈兒一定是我第一個學會的字。團隊中有許多人看著我長大。很幸運可以在這麼小就與香奈兒結下不解之緣。」她說：「香奈兒和我之間的情感遠遠超過工作關係。」
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