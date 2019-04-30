橡木桶洋酒首推「520系列」 世界級名酒齊下殺

2019-04-30 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



法國坎城影展連續28年指定葡萄酒品牌Mouton Cadet摩當卡地，今年以全新風貌再登坎城舞台。這款被稱為「最有巨星範兒」的酒款同步登台，3支特價1,688元再送特製皮製酒套，送完為止。此外，橡木桶洋酒也推出數十種頂級進口酒款，限量單一特價520元，以此揭開母親節銷售序曲。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，波爾多葡萄酒第一品牌Mouton Cadet摩當卡地，自2015年份起即全面採用果農契作的方式，掌控來源品質，並強化與產地風土的連結，過去搭上母親節檔期都有不錯的表現，今年再度推出全新設計的坎城聯名限定版瓶身，白酒、粉紅酒也全面換新包裝，預計可帶動整體業績成長一成。

此外，袁德珮觀察，2019全球琴酒銷售熱度持續升溫，除了餐飲通路推出的琴酒基酒調酒外，高階琴酒的多樣性與銷售量也穩定成長；她推薦Greenals格林諾琴酒針對母親節市場推出的Bloom花漾粉紅琴酒，採用頂級的玫瑰花苞、茉莉花作為風味主調，並由全球僅有的女性首席琴酒蒸餾師Joanne Moore一手打造，成功創造話題，此酒全台限量60瓶，附贈品牌限量玫瑰金吸管與攪拌棒。

另一推薦是「法國卡維南法收藏6入木箱組」，來自南法6個不同產區的半瓶裝酒，一瓶一產區、和媽媽兩人一瓶正好，以木盒裝，送禮也雅致。