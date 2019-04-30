台中唯一綠園道第一排學生宿舍 興大「誠軒」好幸福

2019-04-30 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「學生宿舍位於台中綠園道第一排，太幸福了！」中興大學女生宿舍「誠軒」今天辦入厝儀式，這棟重新拉皮、升級的宿舍位於興大綠園道第一排，每間寢室10坪大，全新裝潢、挑高明亮，每月收費3000元，還能眺望綠意盎然美景，學生直呼「超值」！

興大校長薛富盛送柴、米、油、鹽、醬、醋、茶當作學生入厝禮，「誠軒」地下2層停車場，還有學生機車停車空間；地上13層，1樓設計商店街，2到13樓共252間寢室、988個床位，目前入住487人。

薛富盛表示，「誠軒」每間寢室都是套房，含1坪對外陽台、3.6米挑高，特別的是淋浴間、廁所分離，讓學生盥洗時不用排隊苦苦等候。

首批入住「誠軒」大三生楊同學說，女生使用浴室時間較久，設計淋浴間、廁所獨立，室友們作息比較不會互相干擾、等候，還有16坪共用廚房，正對著露天陽台，大片落地玻璃窗，視野極佳，好友們可以共食、開伙，對於喜歡下廚的學生很方便。

興大男生宿舍去年首創全國建置宿舍公共廚房，男宿生反應良好，新啟用的「誠軒」有電鍋、電磁爐、烤箱、流理台、餐桌、排油煙機等設備一應俱全。

周姓女宿生說，公共空間還有閱覽室，讓宿舍除了是住的地方外，也成為討論功課、閱讀的學習場域，很棒。