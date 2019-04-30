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台中唯一綠園道第一排學生宿舍 興大「誠軒」好幸福

2019-04-30 17:46聯合報 記者喻文玟╱即時報導

「學生宿舍位於台中綠園道第一排，太幸福了！」中興大學女生宿舍「誠軒」今天辦入厝儀式，這棟重新拉皮、升級的宿舍位於興大綠園道第一排，每間寢室10坪大，全新裝潢、挑高明亮，每月收費3000元，還能眺望綠意盎然美景，學生直呼「超值」！

興大校長薛富盛送柴、米、油、鹽、醬、醋、茶當作學生入厝禮，「誠軒」地下2層停車場，還有學生機車停車空間；地上13層，1樓設計商店街，2到13樓共252間寢室、988個床位，目前入住487人。

薛富盛表示，「誠軒」每間寢室都是套房，含1坪對外陽台、3.6米挑高，特別的是淋浴間、廁所分離，讓學生盥洗時不用排隊苦苦等候。

首批入住「誠軒」大三生楊同學說，女生使用浴室時間較久，設計淋浴間、廁所獨立，室友們作息比較不會互相干擾、等候，還有16坪共用廚房，正對著露天陽台，大片落地玻璃窗，視野極佳，好友們可以共食、開伙，對於喜歡下廚的學生很方便。

興大男生宿舍去年首創全國建置宿舍公共廚房，男宿生反應良好，新啟用的「誠軒」有電鍋、電磁爐、烤箱、流理台、餐桌、排油煙機等設備一應俱全。

周姓女宿生說，公共空間還有閱覽室，讓宿舍除了是住的地方外，也成為討論功課、閱讀的學習場域，很棒。

薛富盛表示，興大宿舍過去號稱「全國最爛」是水泥床，近年男、女宿舍陸續升級，各自打造不同風格，原本只有4棟女生宿舍，床位數不足，「誠軒」新建後共5棟女宿，可提供2248個床位，住宿機率從20％將提升至40％。

興大女宿「誠軒」今入厝，位於興大路綠園道第一排、空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。...
興大女宿「誠軒」今入厝，位於興大路綠園道第一排、空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。記者喻文玟／攝影
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興大女宿「誠軒」今入厝，位於興大路綠園道第一排、空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。...
興大女宿「誠軒」今入厝，位於興大路綠園道第一排、空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。記者喻文玟／攝影
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興大校長薛富盛（右二）與學務長蘇武昌（右一）與「誠軒」女生住宿生一同包水餃，喜迎...
興大校長薛富盛（右二）與學務長蘇武昌（右一）與「誠軒」女生住宿生一同包水餃，喜迎入厝。記者喻文玟／攝影
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興大女宿「誠軒」今入厝，位於興大路綠園道第一排、空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。...
興大女宿「誠軒」今入厝，位於興大路綠園道第一排、空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。記者喻文玟／攝影
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興大全新落成的女生宿舍「誠軒」，緊鄰興大綠園道，光明亮、交通便利，每月收費300...
興大全新落成的女生宿舍「誠軒」，緊鄰興大綠園道，光明亮、交通便利，每月收費3000元，還有宿舍廚房。記者喻文玟／攝影
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