球型pan pan鬆餅一吃難忘 「和喫鬆餅」台南隱藏店IG打卡熱
到府城玩，超人氣隱藏小店找不完，近日喜歡探訪隱藏店的美食部落客分享，台南地區熱門的早午餐小店「和喫鬆餅」回歸台南市區了，可愛美味的「pan pan 小鬆餅」，在文青老宅迎接吃貨的光臨。
「和喫鬆餅」在台南當地原本就是討論度很高的早午餐店，在台南東區創立，一度搬到台南善化，2019年搬回台南市中西區法華街，位於稍僻靜的巷子內，由一棟有古樸風情的老房舍改建，相當有文青風，忠實鐵粉早已口耳相傳。
一進門有個小庭院，就像造訪親友的家，有著府城獨特的老式風情與悠閒，掀起IG卡打風。店內座位不多，要享受「和喫鬆餅」餐點需要耐心候位，排隊人潮總是持續不減。
網友推薦超人氣的「pan pan 小鬆餅」，是推薦必點，許多人第一次見到它就印象深刻，這款球狀鬆餅以套餐方式供應，圓滾滾模樣好吃好拍，加上各式淋醬更添風味，再搭上口感比較清爽的鮮奶油，鬆軟綿密的奶香一吃難忘，另外還有炸餅、培餅等早午餐可選擇。
「和喫鬆餅」目前採的是現場候位制，店內內用座位不多。到「和喫鬆餅」內用，建議到附近後步行前往，以免停車不容易，同行人數少時比較適合，例如，約一個閨密前來喝杯咖啡吃個點心，好好享受安靜吃點心的午後。店休時間、營業資訊和相關注意事項，可洽店家粉絲團查詢，以免撲空。
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