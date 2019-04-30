球型pan pan鬆餅一吃難忘 「和喫鬆餅」台南隱藏店IG打卡熱

2019-04-30 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



到府城玩，超人氣隱藏小店找不完，近日喜歡探訪隱藏店的美食部落客分享，台南地區熱門的早午餐小店「和喫鬆餅」回歸台南市區了，可愛美味的「pan pan 小鬆餅」，在文青老宅迎接吃貨的光臨。 「pan pan 小鬆餅」網友推薦必點。IG franse_13112提供 分享 facebook

「和喫鬆餅」在台南當地原本就是討論度很高的早午餐店，在台南東區創立，一度搬到台南善化，2019年搬回台南市中西區法華街，位於稍僻靜的巷子內，由一棟有古樸風情的老房舍改建，相當有文青風，忠實鐵粉早已口耳相傳。 「和喫鬆餅」隱藏於台南中西區法華街一棟老宅。IG rubyred6618提供 分享 facebook 「和喫鬆餅」隱藏於台南中西區法華街一棟老宅。IG rubyred6618提供 分享 facebook

一進門有個小庭院，就像造訪親友的家，有著府城獨特的老式風情與悠閒，掀起IG卡打風。店內座位不多，要享受「和喫鬆餅」餐點需要耐心候位，排隊人潮總是持續不減。

網友推薦超人氣的「pan pan 小鬆餅」，是推薦必點，許多人第一次見到它就印象深刻，這款球狀鬆餅以套餐方式供應，圓滾滾模樣好吃好拍，加上各式淋醬更添風味，再搭上口感比較清爽的鮮奶油，鬆軟綿密的奶香一吃難忘，另外還有炸餅、培餅等早午餐可選擇。 「pan pan 小鬆餅」網友推薦必點。IG rubyred6618提供 分享 facebook 「和喫鬆餅」適合與閨密前來。IG bella_0731_提供 分享 facebook