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超美！DIOR摩洛哥聖殿發表早春大秀 潔西卡艾芭俏麗現身

2019-04-30 17:04聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

以女權精神為骨幹的DIOR，於摩洛哥的馬拉喀什（Marrakesh）發表2020年早春度假系列時裝，多達113套全新服裝和配件，潔西卡艾芭、卡莉克勞斯和露琵塔尼詠歐出席觀秀，在洋溢濃厚異國風情的場地，創意總監Maria Grazia Chiuri以服裝美學為獻祭，呈現神秘、精緻工藝的設計。

選址摩洛哥發表，不僅只闡揚非洲文化之美，地中海濱的馬拉喀什，為歐洲與非洲的中繼點，象徵文化熔爐，因此以其地理特質呼應2020早春的共通點（Common Ground）之主題。發表暨秀後派對的場地，是興建於16世紀的巴迪皇宮（El Badi Palace）遺址，會場裝飾擺設和復興摩洛哥部落女性傳統工藝的Sumano協會合作，氣派精緻，讓人乍看以為是世界頂級旅宿燭光晚宴的浪漫景點推薦，美得令人屏息。

本季服裝從蠟染布料（Wax print fabric）做為出發觀點，人類學家Anne Grosfilley曾研究過蠟染布的神奇故事宛如家族樹枝狀圖般展開，猶如一趟從歐洲及亞洲開始，最後傳入非洲的蜿蜒旅程，是象徵文化熔爐的布料，因此Maria Grazia Chiuri與象牙海岸的Uniwax工廠暨工作室攜手，彰顯100%非洲製造，將DIOR標誌特色整合於布料織法中，重新詮釋出特別版作品。法式印花棉布藉著蠟染布料再現，重塑千變萬化的大地樣貌或塔羅圖騰，展現在經典Bar套裝、New Look等作品中。

此外，DIOR也與Grave Wales Bonner、Mickalene Thomas與Pathé Ouedraogo（或較為人知的Pathé O稱號）等多位藝術家合作，Maria Grazia Chiuri以「時尚本身就是一塊深受無數地域、時間所啟蒙的獨特面料」為概念，早春系列仍以圖騰、刺繡在識別度極高的輪廓中做變化，輔以延續多季、艱澀深奧的文學、哲學絮語，帶來獨屬於DIOR的自信風采。

DIOR 2020早春系列以原色真絲、絲絹布以及山東綢等面料呈現。圖／DIOR提...
DIOR 2020早春系列以原色真絲、絲絹布以及山東綢等面料呈現。圖／DIOR提供
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DIOR 2020早春以交通、文化輻輳之地馬拉喀什，呼應當季「共通點」的設計概念...
DIOR 2020早春以交通、文化輻輳之地馬拉喀什，呼應當季「共通點」的設計概念。圖／DIOR提供
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潔西卡艾芭以隨性慵懶的美出席DIOR早春大秀。圖／DIOR提供 優雅迷人的卡莉克...
潔西卡艾芭以隨性慵懶的美出席DIOR早春大秀。圖／DIOR提供 優雅迷人的卡莉克勞斯是DIOR早春大秀的嘉賓。圖／DIOR提供 露琵塔尼詠歐（Lupita Nyongo）以精緻且強大的氣場完美演繹DIOR。圖／DIOR提供
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優雅迷人的卡莉克勞斯是DIOR早春大秀的嘉賓。圖／DIOR提供
優雅迷人的卡莉克勞斯是DIOR早春大秀的嘉賓。圖／DIOR提供
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當代女性的魅力兼容古老神秘的力量，打造了DIOR 2020早春的力道。圖／DIO...
當代女性的魅力兼容古老神秘的力量，打造了DIOR 2020早春的力道。圖／DIOR提供
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DIOR 2020早春選址在摩洛哥馬拉喀什的巴迪皇宮發表，場地奢華非凡。圖／DI...
DIOR 2020早春選址在摩洛哥馬拉喀什的巴迪皇宮發表，場地奢華非凡。圖／DIOR提供
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露琵塔尼詠歐以精緻且強大的氣場完美演繹DIOR。圖／DIOR提供
露琵塔尼詠歐以精緻且強大的氣場完美演繹DIOR。圖／DIOR提供
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DIOR 2020早春選址於16世紀的巴迪皇宮，打造如電影般的夢幻場景。圖／DI...
DIOR 2020早春選址於16世紀的巴迪皇宮，打造如電影般的夢幻場景。圖／DIOR提供
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DIOR與振興摩洛哥部落女性傳統工藝的Sumano協會合作，打造了如夢似幻的發表...
DIOR與振興摩洛哥部落女性傳統工藝的Sumano協會合作，打造了如夢似幻的發表暨晚宴場地。圖／DIOR提供
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DIOR 2020早春選址在摩洛哥馬拉喀什的巴迪皇宮發表，場地氣勢磅礡。圖／DI...
DIOR 2020早春選址在摩洛哥馬拉喀什的巴迪皇宮發表，場地氣勢磅礡。圖／DIOR提供
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晚宴現場陳列DIOR經典設計，與洋溢歷史氛圍的場景互為烘托。圖／DIOR提供
晚宴現場陳列DIOR經典設計，與洋溢歷史氛圍的場景互為烘托。圖／DIOR提供
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DIOR是首個與非洲Uniwax工廠合作的精品，布緣特別標示產地來源題字Édit...
DIOR是首個與非洲Uniwax工廠合作的精品，布緣特別標示產地來源題字Édition Spéciale Christian Dior-Uniwax。圖／DIOR提供
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