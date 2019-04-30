超美！DIOR摩洛哥聖殿發表早春大秀 潔西卡艾芭俏麗現身

2019-04-30 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



以女權精神為骨幹的DIOR，於摩洛哥的馬拉喀什（Marrakesh）發表2020年早春度假系列時裝，多達113套全新服裝和配件，潔西卡艾芭、卡莉克勞斯和露琵塔尼詠歐出席觀秀，在洋溢濃厚異國風情的場地，創意總監Maria Grazia Chiuri以服裝美學為獻祭，呈現神秘、精緻工藝的設計。

選址摩洛哥發表，不僅只闡揚非洲文化之美，地中海濱的馬拉喀什，為歐洲與非洲的中繼點，象徵文化熔爐，因此以其地理特質呼應2020早春的共通點（Common Ground）之主題。發表暨秀後派對的場地，是興建於16世紀的巴迪皇宮（El Badi Palace）遺址，會場裝飾擺設和復興摩洛哥部落女性傳統工藝的Sumano協會合作，氣派精緻，讓人乍看以為是世界頂級旅宿燭光晚宴的浪漫景點推薦，美得令人屏息。

本季服裝從蠟染布料（Wax print fabric）做為出發觀點，人類學家Anne Grosfilley曾研究過蠟染布的神奇故事宛如家族樹枝狀圖般展開，猶如一趟從歐洲及亞洲開始，最後傳入非洲的蜿蜒旅程，是象徵文化熔爐的布料，因此Maria Grazia Chiuri與象牙海岸的Uniwax工廠暨工作室攜手，彰顯100%非洲製造，將DIOR標誌特色整合於布料織法中，重新詮釋出特別版作品。法式印花棉布藉著蠟染布料再現，重塑千變萬化的大地樣貌或塔羅圖騰，展現在經典Bar套裝、New Look等作品中。