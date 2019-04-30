奢華也可以很平價 名模設計師推出日常珠寶超好玩
名模珠寶設計師侍懷鳳2015年於紐約創立的侍好珠寶（SHEE’S FINE JEWELRY）設計摩登高雅，自台北旗艦店開幕以來一直是新生代貴婦名媛的最愛；而跟上年輕人喜歡以巧思把玩日常配戴珠寶的風氣，入門的極簡系列更推出不到萬元就能輕鬆入手的全新輕奢珠寶約30件，除了隨手搭配就洋溢時尚感的幾何元素，還有充滿少女心的星星和愛心造型。隨著這系列作品的推出，侍好珠寶也首度進軍高雄，於複合式精品選品店TAST高雄民權旗艦店登場，是首位與TAST合作的國內珠寶設計師，高雄新點更於5月1日起至5月12日期間推出9折優惠。
侍好珠寶既有的簡約系列以各種充滿巧思和幾何線條變化的線戒為主，是堆疊配戴營造指尖時尚感不可或缺的單品，價位約2萬8,000元起；全新的輕珠寶作品除了單價不到萬元，款式變化也更豐富，玩法多元的耳環更是一大重點。愛心輪廓的玫瑰金耳環與多款不需耳洞也可以配戴的耳扣（有單鑽、滿鑽、珍珠、黑鑽、x形等），以及獨特的「多式耳環」都可以單獨配戴或與造型耳墜自由組合。除了混搭，多式耳環本身單戴呈現垂墜律動感，往後收可勾成一圈優雅弧度，搭配性高。除了耳環，多款開放式的指間戒造型也相當搶眼，可作為穿搭的視覺重點。全系列作品均以18K玫瑰金製作。
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