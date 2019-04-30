親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

奢華也可以很平價 名模設計師推出日常珠寶超好玩

2019-04-30 17:01聯合報 記者孫曼╱即時報導

名模珠寶設計師侍懷鳳2015年於紐約創立的侍好珠寶（SHEE’S FINE JEWELRY）設計摩登高雅，自台北旗艦店開幕以來一直是新生代貴婦名媛的最愛；而跟上年輕人喜歡以巧思把玩日常配戴珠寶的風氣，入門的極簡系列更推出不到萬元就能輕鬆入手的全新輕奢珠寶約30件，除了隨手搭配就洋溢時尚感的幾何元素，還有充滿少女心的星星和愛心造型。隨著這系列作品的推出，侍好珠寶也首度進軍高雄，於複合式精品選品店TAST高雄民權旗艦店登場，是首位與TAST合作的國內珠寶設計師，高雄新點更於5月1日起至5月12日期間推出9折優惠。

侍好珠寶既有的簡約系列以各種充滿巧思和幾何線條變化的線戒為主，是堆疊配戴營造指尖時尚感不可或缺的單品，價位約2萬8,000元起；全新的輕珠寶作品除了單價不到萬元，款式變化也更豐富，玩法多元的耳環更是一大重點。愛心輪廓的玫瑰金耳環與多款不需耳洞也可以配戴的耳扣（有單鑽、滿鑽、珍珠、黑鑽、x形等），以及獨特的「多式耳環」都可以單獨配戴或與造型耳墜自由組合。除了混搭，多式耳環本身單戴呈現垂墜律動感，往後收可勾成一圈優雅弧度，搭配性高。除了耳環，多款開放式的指間戒造型也相當搶眼，可作為穿搭的視覺重點。全系列作品均以18K玫瑰金製作。

侍好珠寶推出全新簡約系列輕珠寶新品，18K玫瑰金鑲鑽入門價不到萬元。圖／侍好珠寶...
侍好珠寶推出全新簡約系列輕珠寶新品，18K玫瑰金鑲鑽入門價不到萬元。圖／侍好珠寶提供
分享
三鑽戒鍊，18K玫瑰金鑲鑽，8,800元。圖／侍好珠寶提供
三鑽戒鍊，18K玫瑰金鑲鑽，8,800元。圖／侍好珠寶提供
分享
雙星開口戒，18K玫瑰金鑲鑽，價格店洽。圖／侍好珠寶提供
雙星開口戒，18K玫瑰金鑲鑽，價格店洽。圖／侍好珠寶提供
分享
侍好珠寶推出全新簡約系列輕珠寶新品，18K玫瑰金鑲鑽入門價不到萬元。圖／侍好珠寶...
侍好珠寶推出全新簡約系列輕珠寶新品，18K玫瑰金鑲鑽入門價不到萬元。圖／侍好珠寶提供
分享
星星耳墜，18K玫瑰金，4,980元。圖／侍好珠寶提供
星星耳墜，18K玫瑰金，4,980元。圖／侍好珠寶提供
分享
全系列中最高單價的黛安娜鑽石項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石約3.06克拉，35萬8,...
全系列中最高單價的黛安娜鑽石項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石約3.06克拉，35萬8,000元。圖／侍好珠寶提供
分享
茉莉多式耳環，18K玫瑰金鑲紅寶石，19,800元。圖／侍好珠寶提供
茉莉多式耳環，18K玫瑰金鑲紅寶石，19,800元。圖／侍好珠寶提供
分享
珍珠耳扣，18K玫瑰金鑲Akoya珍珠， 單只28,800元。圖／侍好珠寶提供
珍珠耳扣，18K玫瑰金鑲Akoya珍珠， 單只28,800元。圖／侍好珠寶提供
分享
侍好珠寶推出全新簡約系列輕珠寶新品，18K玫瑰金鑲鑽入門價不到萬元。圖／侍好珠寶...
侍好珠寶推出全新簡約系列輕珠寶新品，18K玫瑰金鑲鑽入門價不到萬元。圖／侍好珠寶提供
分享
粉紅藍寶多式耳環，18K玫瑰金鑲粉紅剛玉，18,000元，搭配繁星耳扣，18K玫...
粉紅藍寶多式耳環，18K玫瑰金鑲粉紅剛玉，18,000元，搭配繁星耳扣，18K玫瑰金鑲鑽， 單只13,800元。圖／侍好珠寶提供
分享
寶貝耳圈，18K玫瑰金，32,800元。圖／侍好珠寶提供
寶貝耳圈，18K玫瑰金，32,800元。圖／侍好珠寶提供
分享
x型耳扣，18K玫瑰金鑲鑽， 單只18,800元。圖／侍好珠寶提供
x型耳扣，18K玫瑰金鑲鑽， 單只18,800元。圖／侍好珠寶提供
分享

珠寶愛心
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

eTag Go停車「五天內免費停到飽」延長至5月底

2019-04-30 13:43

圓滾滾pan pan鬆餅一吃難忘 「和喫鬆餅」台南隱藏小店IG打卡熱

2019-04-30 17:22

超美！DIOR摩洛哥聖殿發表早春大秀 潔西卡艾芭俏麗現身

2019-04-30 17:04

不受「LINE Pay聯名卡」風波影響，中信金預估2019信用卡報稅額突破200億大關

2019-04-30 16:45

鉄火牛排插旗新竹巨城5/1開幕 祭出限定3日優惠、4人同行2人免費

2019-04-30 16:32

手刀快搶！adidas攜手裏原宿殿堂級潮牌 最強跑鞋變更潮了！

2019-04-30 16:05

只賣12天! gelato pique cafeｘ櫻桃小丸子推出「覆盆莓鮮奶油、冰淇淋聖代可麗餅」

2019-04-30 15:54

廣播是「艾連＋艾爾文」的聲音！東京台場「進擊的巨人」快閃展　還有紀念明信片

2019-04-30 15:29

Pull&Bear進軍台中開200坪大店 粉絲大呼：等超久的啦！

2019-04-30 15:25

IG超夯39元甜點「脆皮乳酸泡芙」藏在這家超商！

2019-04-30 15:19

因FUJI ROCK而生！日本新生代戶外潮流鞋履登台 三大經典系列搶先看

2019-04-30 14:38

台版周芷若變成蔡依林？楊冪美穿蕾絲雪白洋裝拚俠女仙氣

2019-04-30 14:31

電動牙刷功能多 全方位清潔舌苔牙齦

2019-04-30 14:19

狂震猛沖 電動牙刷護口腔

2019-04-30 14:18

波士頓龍蝦只要188！「祥富水產」進駐新竹巨城任挑百款食材

2019-04-30 13:51

冰淇淋、烏龍、酸甜鳳梨沁涼堆疊 天仁推厚工的手搖杯

2019-04-30 13:47

鯖魚、白帶魚與鎖管拚高下 全國西餐廚藝賽今起報名

2019-04-30 13:43

媽媽說什麼都不缺？智能櫃「掌櫃」有母親節送禮提案

2019-04-30 13:15

申辦量增 eTag Go停車服務優惠延長至5月底

2019-04-30 12:43

新一代AirPods開賣 燦坤買就送保護套 可加購無線充電殼

2019-04-30 11:31

阿里山動人的鄒族部落之旅 參加遊程抽部落好禮拿大獎

2019-04-30 10:41

演藝圈3對「潮流 CP」！原來曬恩愛等同於粉紅泡泡滿點的「曬球鞋」？

2019-04-30 08:49

勞工萬歲！愛買20項商品2天快閃破盤5折起 沙朗牛排買一送一

2019-04-30 01:26

嬌生嬰兒配方包裝全新升級！經2233次肌膚測試成份最溫和

2019-04-30 01:12

MOYNAT春夏新包 浪漫百搭

2019-04-30 00:09

草莓、巧克力聖代買一送一！超狂「漢堡王優惠券」套餐下殺99元

2019-04-29 20:38

台北飛名古屋501元起！AirAisa慶新天皇登基 推日本單線優惠

2019-04-29 18:05

迎接新年號「令和」！日本上網吃到飽遠遊卡 5月1日起免費拿

2019-04-29 17:05

台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15

塗防曬到底要不要卸妝？ 最完整卸妝4大常識全公開！

2019-04-29 14:40

母親節不吃蛋糕！來點不一樣的「精緻小點」

2019-04-29 14:33

母親節將至！精選「特色蛋糕」致我最親愛的媽咪

2019-04-29 14:31

全球IG網紅都愛「蜜光色調」　這款銀座蜜光唇膏夏天必備，沒擦就落伍了！

2019-04-29 12:09

林下經濟新時代 森林蜂蜜、咖啡等你嘗

2019-04-29 11:15

5月6日起芋頭控衝！IG超夯「一芳」芋頭鮮奶連7天買一送一

2019-04-29 10:46

遊日本三景之一 松島嘗鮮牡蠣料理

2019-04-29 00:15

TAGHeuer經典腕表回歸 邀「雷神」空降上海

2019-04-28 23:08

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-28 16:56

范冰冰也愛、小紅書瘋「灌膚」大破解 做一次＝排7次毛孔髒污？

2019-04-28 15:31
看更多

熱門文章

200元鈔比100元好用？ 他實測2個月發現「8大優點」

2019-04-29 17:46

睡覺時，床頭有這6種東西 我們與「長壽」的距離越來越遠了！

2019-04-30 00:25

睡覺時，床頭有這6種東西 我們與「長壽」的距離越來越遠了！

2019-04-30 00:25

台版周芷若變成蔡依林？楊冪美穿蕾絲雪白洋裝拚俠女仙氣

2019-04-30 14:31

影／氣候變遷讓海龜變「剩女」？海龜性別竟與水溫有關

2019-04-30 14:43

麻疹超級傳播者1傳10 追平4年前紀錄

2019-04-30 14:56

醫院「金牌滷肉飯」教你健康吃

2019-04-29 23:26

威力彩第108034期頭獎摃龜

2019-04-29 22:34

懷孕注意五大症狀 要警覺是肺高壓纏身

2019-04-30 12:11

搭配磁刺激術燃希望 中風復健黃金期不只半年

2019-04-29 17:18

勞工五一勞動節出勤 雇主須加倍給薪

2019-04-30 16:03

健康你我他 ／甲亢缺鈣 刷牙成大事

2019-04-29 23:05

威力彩第108034期開獎

2019-04-29 21:54

飄洋過海8000英里來台作客 英國迷你火車頭回家了

2019-04-29 20:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top