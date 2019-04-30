奢華也可以很平價 名模設計師推出日常珠寶超好玩

2019-04-30 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



名模珠寶設計師侍懷鳳2015年於紐約創立的侍好珠寶（SHEE’S FINE JEWELRY）設計摩登高雅，自台北旗艦店開幕以來一直是新生代貴婦名媛的最愛；而跟上年輕人喜歡以巧思把玩日常配戴珠寶的風氣，入門的極簡系列更推出不到萬元就能輕鬆入手的全新輕奢珠寶約30件，除了隨手搭配就洋溢時尚感的幾何元素，還有充滿少女心的星星和愛心造型。隨著這系列作品的推出，侍好珠寶也首度進軍高雄，於複合式精品選品店TAST高雄民權旗艦店登場，是首位與TAST合作的國內珠寶設計師，高雄新點更於5月1日起至5月12日期間推出9折優惠。