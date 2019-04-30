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不受「LINE Pay聯名卡」風波影響，中信金預估2019信用卡報稅額突破200億大關

2019-04-30 16:45聯合報 記者徐力剛╱即時報導

中國信託金融控股公司今日舉辦法人說明會，針對2019年第一季營運狀況對外說明，第一季累積稅前盈餘136.48億元，稅後盈餘110.74億元，稅後股東權益報酬率（ROE）14.18%，稅後資產報酬率（ROA）0.75%，每股稅後盈餘（EPS）為0.57元。

鄰近5月報稅旺季，中信銀神卡「LINE Pay聯名卡」從去年2%回饋調降為1%後，是否會影響民眾使用報稅意願？中信金控回應，2018年受惠LINE Pay聯名卡效應發燒，中信銀全卡別總繳稅金額達到270億元左右，依往年資料顯示，歷年民眾使用本行信用卡繳稅總額約200多億元，預計今年仍可維持200億元以上。

今年新推出的「中國信託商旅鈦金卡」廣受好評，全台每日平均申辦量約2000張，強打繳稅0.3%優惠，如綜所稅、房屋稅、地價稅及牌照稅等，現金回饋無上限，而國內一般消費享1%現金回饋、海外消費2.5%現金回饋，已成為最新「激省卡」代表。

現場公布中信金控旗下各公司營運狀況，中國信託商業銀行第一季合併累積稅後盈餘為82.86億元，財務狀況與去年同期相比，淨利息收入與放款動能持續穩定成長，整體銀行首季營收較去年同期成長6.0%，而台灣人壽第一季合併累積稅後盈餘達27.69億元。

保險強度方面，台灣人壽第一季總保費（TP）為686.87億元，市佔率7.5%；初年度保費（FYP）319億元，市佔率達8.2%，業界排名第5名。從資本強度來看，中信金控資本適足率達到118.2%，銀行合併資本適足率與第一類資本適足率，分別為14.4%和13.0%，台灣人壽資本適足率為263%。

報稅使用「中國信託商旅鈦金卡」，享0.3%優惠回饋。圖/中信金控提供
報稅使用「中國信託商旅鈦金卡」，享0.3%優惠回饋。圖/中信金控提供
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中信金控今日舉辦法說會，針對第一季營運狀與經營績效說明。記者徐力剛/攝影
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