鉄火牛排插旗新竹巨城5/1開幕 祭出限定3日優惠、4人同行2人免費

2019-04-30 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



主打都會型輕消費品牌鉄火牛排TEKKA STEAK，近來積極展店，繼第2家店進軍新光三越台北信義新天地A11館後，第3家店選在新竹遠東巨城購物中心，牛排套餐最低280元起。為了慶祝新店開幕，新竹台北三店同步在5月1日到3日間推出4人同行2人免費優惠。

鉄火牛排在去年10月底開幕，今年陸續在百貨公司拓點，3月底進軍新光三越台北信義新天地A11館B2，時隔不到2個月，又再度宣布將在5月1日正式插旗新竹Big City遠東巨城購物中心7F主題餐廳區，餐廳入口霓虹燈管logo及店內裝飾的插畫充滿動漫電玩風格，展現品牌的年輕都會潮味。餐廳內的座位數有80席。

鉄火牛排新竹店最大特色就是用高檔牛排館指名使用的美國進口Montague超級烤箱900度高溫炙烤，並推出新竹店獨家的極炙戰斧牛排，重達1.5公斤，可以4人享用，最低2,980元起，相當於每人不用800元就能吃到豪華牛排。此外，鉄火牛排套餐含有鐵板排餐，附餐湯品、和牛滷肉飯，以及咖哩飯、花生粉圓豆花，還可以享用飲料無限供應。