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鉄火牛排插旗新竹巨城5/1開幕 祭出限定3日優惠、4人同行2人免費

2019-04-30 16:32聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

主打都會型輕消費品牌鉄火牛排TEKKA STEAK，近來積極展店，繼第2家店進軍新光三越台北信義新天地A11館後，第3家店選在新竹遠東巨城購物中心，牛排套餐最低280元起。為了慶祝新店開幕，新竹台北三店同步在5月1日到3日間推出4人同行2人免費優惠。

鉄火牛排在去年10月底開幕，今年陸續在百貨公司拓點，3月底進軍新光三越台北信義新天地A11館B2，時隔不到2個月，又再度宣布將在5月1日正式插旗新竹Big City遠東巨城購物中心7F主題餐廳區，餐廳入口霓虹燈管logo及店內裝飾的插畫充滿動漫電玩風格，展現品牌的年輕都會潮味。餐廳內的座位數有80席。

鉄火牛排新竹店最大特色就是用高檔牛排館指名使用的美國進口Montague超級烤箱900度高溫炙烤，並推出新竹店獨家的極炙戰斧牛排，重達1.5公斤，可以4人享用，最低2,980元起，相當於每人不用800元就能吃到豪華牛排。此外，鉄火牛排套餐含有鐵板排餐，附餐湯品、和牛滷肉飯，以及咖哩飯、花生粉圓豆花，還可以享用飲料無限供應。

為了慶祝新店開幕，鉄火牛排在5月1日到5月3日間推出優惠活動，只要活動期間4人同行，就可以享有2人免費的優惠，新竹、台北三店同步舉行，但巨城店及忠孝店要再另外收原價的1成服務費。

鉄火牛排新竹巨城店最大特色就是用高檔牛排館指名使用的美國進口Montague超級...
鉄火牛排新竹巨城店最大特色就是用高檔牛排館指名使用的美國進口Montague超級烤箱900度高溫炙烤。圖／鉄火牛排提供
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鉄火牛排巨城店限定極炙戰斧牛排。圖／鉄火牛排提供
鉄火牛排巨城店限定極炙戰斧牛排。圖／鉄火牛排提供
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