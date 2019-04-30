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手刀快搶！adidas攜手裏原宿殿堂級潮牌 最強跑鞋變更潮了！

2019-04-30 16:05聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

運動品牌攜手潮牌重磅合作聯發！adidas與日本街頭潮牌Neighborhood再度合作，以旗下經典的「最強跑鞋」Ultraboost為原型推出聯名鞋款，結合品牌標誌性的「閃電箭頭」設計，再配以強烈黑白對比的硬派風格，又要再掀一波搶鞋熱潮！

Neighborhood堪稱日本裏原宿殿堂級的潮牌，去年曾與adidas Originals合作過一系列街頭鞋履與服飾，並獲得好評，今年則與adidas再度合作，推出全新聯名系列Ultraboost鞋款，除了經典的「閃電箭頭」劃過鞋面，鞋後跟支架改採極具質感的皮質材料呈現，並以同色的Ultraboost Neighborhood凸印字樣，細膩又低調的彰顯兩大品牌的主權。聯名限定黑白兩色鞋款，將於5月4日正式於台灣發售，售價為7,200元。

至於義大利運動品牌FILA聯名乘勝追擊，找來日本湘南插畫鬼才SHETA及首爾街頭潮牌D-ANTIDOTE，同步推出春夏新作。此次SHETA與FILA聯名系列靈感來自熱帶海島度假風，運用鳳梨、珊瑚、椰林與泳池等繽紛夏日素材，大膽翻玩經典的FILA 品牌標誌，插畫風的字體更是此波聯名設計的重點。

韓國潮牌D-ANTIDOTE與FILA已多次聯手，本次春夏最新大作以「The Storm＆The Stress」為題，靈感來自英倫街頭時尚與1997年韓國叛逆少年電影「BEAT」，色彩上取用復古霓虹燈光與FILA來自地中海的湛藍色調調和，款式設計上有街頭流行的成套運動裝、蘇格蘭格紋印花製成的短袖襯衫、女款短版街舞風格上衣以及OVERSIZE仿舊牛仔外套等。

adidas與日本街頭潮牌Neighborhood合作推出聯名鞋款。圖／adid...
adidas與日本街頭潮牌Neighborhood合作推出聯名鞋款。圖／adidas提供
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強烈的黑白對比將Neighborhood標誌性的「閃電箭頭」設計注入鞋面。圖／a...
強烈的黑白對比將Neighborhood標誌性的「閃電箭頭」設計注入鞋面。圖／adidas提供
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韓國潮牌D-ANTIDOTE與FILA聯手推出多款春夏最新單品。圖／FILA提供
韓國潮牌D-ANTIDOTE與FILA聯手推出多款春夏最新單品。圖／FILA提供
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SHETA與FILA聯名系列最具特色的單品為滿版印花風衣外套與海灘褲。圖／FIL...
SHETA與FILA聯名系列最具特色的單品為滿版印花風衣外套與海灘褲。圖／FILA提供
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