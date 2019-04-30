只賣12天! gelato pique cafeｘ櫻桃小丸子推出「覆盆莓鮮奶油、冰淇淋聖代可麗餅」
經典卡通人物《櫻桃小丸子》可愛無厘頭的個性讓許多粉絲喜愛，為慶祝5/8小丸子的生日，來自日本的gelato pique café法式可麗餅屋，特別打造兩種期間限定的全新口味「覆盆莓鮮奶油可麗餅、冰淇淋聖代可麗餅」，以及超可愛療癒飲品「草莓雲朵奶昔」，5/1至5/12台北及台中門市同步販售。此外，門市同步推出小丸子超萌聯名周邊，粉絲們凡於門市購買小丸子聯名系列商品，即可獲得貼紙一張。
gelato pique café有別以往「大人的甜點」的概念，為櫻桃小丸子打造三款充滿女孩風格的全新口味可麗餅、飲品。「覆盆莓鮮奶油可麗餅」以小丸子最喜歡的鮮奶油蛋糕發想，使用法國天然鮮奶油為基底，在搭配新鮮微酸的覆盆莓；「冰淇淋聖代可麗餅」設計靈感來自聯名形象圖，呈現可愛又歡樂的幸福氛圍，可麗餅以OREO巧克力碎片、香濃天然的香草冰淇淋及鮮奶油為內餡，最後於甜筒上方加入兩球香草與草莓冰淇淋、撒上七彩繽紛的巧克力米，是大人小孩都喜歡的甜蜜滋味。而唯一的飲品「草莓雲朵奶昔」則是草莓果昔的進化版本，利用鮮奶油提升草莓果昔口感，消暑夢幻的粉嫩漸層外觀，是今年夏天少女打卡必拍的粉紅飲品。
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