只賣12天! gelato pique cafeｘ櫻桃小丸子推出「覆盆莓鮮奶油、冰淇淋聖代可麗餅」

2019-04-30 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



經典卡通人物《櫻桃小丸子》可愛無厘頭的個性讓許多粉絲喜愛，為慶祝5/8小丸子的生日，來自日本的gelato pique café法式可麗餅屋，特別打造兩種期間限定的全新口味「覆盆莓鮮奶油可麗餅、冰淇淋聖代可麗餅」，以及超可愛療癒飲品「草莓雲朵奶昔」，5/1至5/12台北及台中門市同步販售。此外，門市同步推出小丸子超萌聯名周邊，粉絲們凡於門市購買小丸子聯名系列商品，即可獲得貼紙一張。