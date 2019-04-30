廣播是「艾連＋艾爾文」的聲音！東京台場「進擊的巨人」快閃展 還有紀念明信片

2019-04-30 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



為慶祝鋼彈基地東京台場DiverCity Tokyo 購物中心開幕7週年，日本三井與動畫《進擊的巨人》合作，盛大舉辦「DiverCity Tokyo購物中心，進攻！」活動。即日起至6月30日，不僅有週邊商品的快閃店，還有贈禮活動，更有一系列「進擊的美食」接力登場。

本次的活動共計3波段，即日起至5月6日期間，販售Production I.G角色週邊商品的「I.G Store」，於DiverCity Tokyo購物中心4樓「&mall」櫃台旁快閃登場。除了有進擊的巨人原版周邊之外，還有多種活動限定商品。該活動同時與I.G網路商店「I.G Store 進擊的巨人 艾連生日紀念活動」連動，只要購買商品滿1,000日圓，就能獲得活動紀念明信片1張（全6種）。