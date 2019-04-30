廣播是「艾連＋艾爾文」的聲音！東京台場「進擊的巨人」快閃展 還有紀念明信片
為慶祝鋼彈基地東京台場DiverCity Tokyo 購物中心開幕7週年，日本三井與動畫《進擊的巨人》合作，盛大舉辦「DiverCity Tokyo購物中心，進攻！」活動。即日起至6月30日，不僅有週邊商品的快閃店，還有贈禮活動，更有一系列「進擊的美食」接力登場。
本次的活動共計3波段，即日起至5月6日期間，販售Production I.G角色週邊商品的「I.G Store」，於DiverCity Tokyo購物中心4樓「&mall」櫃台旁快閃登場。除了有進擊的巨人原版周邊之外，還有多種活動限定商品。該活動同時與I.G網路商店「I.G Store 進擊的巨人 艾連生日紀念活動」連動，只要購買商品滿1,000日圓，就能獲得活動紀念明信片1張（全6種）。
第二波活動自5月7日至5月31日舉行。只要在館內消費滿5000日圓，就能獲得進擊的巨人第三季 Part2第1話明信片1張（全3種，隨機贈送）。另外在6月1日至6月30日期間，館內餐飲店還會推出活動限定的「進擊的美食」，帶給粉絲們味覺上的新體驗。活動期間內，館內會使用超過百張的動畫畫面作為裝飾，廣播中也能聽見主角艾連‧葉卡與調查兵團團長艾爾文‧史密斯的對話，讓旅客逛街中也充滿驚喜。
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