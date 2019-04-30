Pull&Bear進軍台中開200坪大店 粉絲大呼：等超久的啦！

2019-04-30 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



平價時尚持續在台展店！繼日本UNIQLO、GU等品牌陸續開出新店後，Inditex集團旗下最年輕的品牌Pull&Bear， 即日起進駐台中大遠百B1，開出近200坪大店，展售最新系列男女裝，從海灘休閒、校園復古，到近期新推出的怪奇物語聯名系列等，而品牌開店訊息公布後，也讓台中粉絲在官網大呼「等超久的啦！」。

以美國加州風格為主軸的Pull&Bear，2013年登台在台北ATT 4 FUN開出首店，隨後又進駐高雄夢時代，睽違3年後，終於前進中台灣，在台中大遠百開出新店舖。

台中大遠百店內裝使用傳統的地中海紋理，如外露磚、熱粘土和金字塔設計的混凝土塊，搭配天然松木家具，保持視覺天然並增添愉悅溫暖。並加入新世代的專屬新功能，包括大型LED顯示螢幕、免費租用的行動電源等，再結合不同類型木材的鑲木地板，反映黑、黃、白主色，增強了開放感與輕快氛圍。