因FUJI ROCK而生！日本新生代戶外潮流鞋履登台 三大經典系列搶先看

2019-04-30 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



時尚鞋履近來吹起一股大自然結合工藝刺繡設計的風潮，來自日本東京的新生代戶外潮流鞋履品牌「Flower MOUNTAIN山霧花野」日前登台，首波主打旗下三大經典系列；FILA則以人氣鞋款打造限定的「牡丹粉刺繡款」，並不約而同看準即將到來的母親節商機，祭出新品8折起的優惠。

2015才在日本東京創立的Flower MOUNTAIN山霧花野，是由設計師太田圭輔及楊超聯手打造，由於雙方的合作契機來自於知名的戶外音樂節FUJI ROCK，因此鞋款普遍融合大自然元素與帶有濃厚日式風味的印花圖騰，由於品牌風格強烈，在日本時尚圈快速竄起，更受邀參加義大利米蘭MICAM鞋展等受到國際關注。

首度登台的Flower MOUNTAIN山霧花野先於百貨展店，分別在SOGO百貨台北忠孝館、新光三越台北信義新天地A11館及新光三越台中中港店等設櫃，並引進旗下三大經典系列︰芥核、渡鴉、蒲葦，其中像是芥核系列靈感來自設計師最喜歡的芥末及核桃兩種顏色，鞋款色系偏向大地色色調，鞋面以大量曲線及多層次堆疊組合展現。

歡慶品牌首次登台，並迎接百貨母親節檔期，Flower MOUNTAIN山霧花野即日起至5月12日，活動期間全面享8折。