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因FUJI ROCK而生！日本新生代戶外潮流鞋履登台 三大經典系列搶先看

2019-04-30 14:38聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

時尚鞋履近來吹起一股大自然結合工藝刺繡設計的風潮，來自日本東京的新生代戶外潮流鞋履品牌「Flower MOUNTAIN山霧花野」日前登台，首波主打旗下三大經典系列；FILA則以人氣鞋款打造限定的「牡丹粉刺繡款」，並不約而同看準即將到來的母親節商機，祭出新品8折起的優惠。

2015才在日本東京創立的Flower MOUNTAIN山霧花野，是由設計師太田圭輔及楊超聯手打造，由於雙方的合作契機來自於知名的戶外音樂節FUJI ROCK，因此鞋款普遍融合大自然元素與帶有濃厚日式風味的印花圖騰，由於品牌風格強烈，在日本時尚圈快速竄起，更受邀參加義大利米蘭MICAM鞋展等受到國際關注。

首度登台的Flower MOUNTAIN山霧花野先於百貨展店，分別在SOGO百貨台北忠孝館、新光三越台北信義新天地A11館及新光三越台中中港店等設櫃，並引進旗下三大經典系列︰芥核、渡鴉、蒲葦，其中像是芥核系列靈感來自設計師最喜歡的芥末及核桃兩種顏色，鞋款色系偏向大地色色調，鞋面以大量曲線及多層次堆疊組合展現。

歡慶品牌首次登台，並迎接百貨母親節檔期，Flower MOUNTAIN山霧花野即日起至5月12日，活動期間全面享8折。

FILA繼去年推出母親節限量「花漾年華鞋履套組」獲得熱烈回應，今年再升級推出風雲鞋款DISRUPTOR II「牡丹粉刺繡款」，延續鞋款獨特鋸齒外型，使用柔美淡粉色調，搭配鞋面延伸至鞋跟的精緻牡丹花朵立體刺繡，5月1日起全台限量發行。此外，即日起至5月15日女性服飾全面8折起。

Flower MOUNTAIN山霧花野登台首波主打旗下三大經典系列。圖／山霧花野...
Flower MOUNTAIN山霧花野登台首波主打旗下三大經典系列。圖／山霧花野提供
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DISRUPTOR II 牡丹粉刺繡款使用清新柔美的淡粉色調。圖／FILA提供
DISRUPTOR II 牡丹粉刺繡款使用清新柔美的淡粉色調。圖／FILA提供
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DISRUPTOR II SCRIPT牡丹立體刺繡款，售價3,080元 (全台...
DISRUPTOR II SCRIPT牡丹立體刺繡款，售價3,080元 (全台限量360雙)。圖／FILA提供
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來自日本東京的新生代戶外潮流鞋履品牌「Flower MOUNTAIN山霧花野」日...
來自日本東京的新生代戶外潮流鞋履品牌「Flower MOUNTAIN山霧花野」日前登台。圖／山霧花野提供
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芥核系列，售價 4,500元。圖／山霧花野提供
芥核系列，售價 4,500元。圖／山霧花野提供
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