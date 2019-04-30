2019部落觀光嘉年華5月3日開展 鄒族文化展特色

2019-04-30 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



「2019台灣部落觀光嘉年華」自5月3日起至5月5日止連續三天，將在人潮最密集、國內外遊客必經之地台北火車站一樓中庭盛大舉辦。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為推廣阿里山鄒族部落觀光產業，除於現場展售可愛的山豬、貓頭鷹雕刻等精美工藝品及特色農產品外，還有美食DIY及風笛製作DIY，讓現場遊客體驗鄒族文化之美，另外還有小米酒冰淇淋和獵人包在現場提供販售，讓民眾可一起感受阿里山鄒族部落多元豐富的文化特色，希望阿里山展售會場人聲鼎沸熱鬧滾滾，也讓民眾認識阿里山鄒族部落的獨特性與產品多樣化。

阿里山管理處此次以鄒族部落為旅遊主題，搭配各部落特有的地景、文化、傳統生活、美食、神話故事，打造令人耳目一新的優質行程，以最動人的部落之旅，邀請大家一起來體驗大阿里山地區的獨特與美麗。

阿里山管理處馬惠達處長表示，今年2019部落觀光嘉年華活動，特別邀請逐鹿表演藝術團優秀青年演出融合弓箭、力量與舞蹈的創新展演-鄒族弓箭舞；以及來自山美部落的「AM樂團」，以清新嘹亮的嗓音，透過歌聲的傳遞溫暖人心，讓民眾聽見鄒族部落世世代代最純粹旺盛的生命力。