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2019部落觀光嘉年華5月3日開展 鄒族文化展特色

2019-04-30 13:29經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

「2019台灣部落觀光嘉年華」自5月3日起至5月5日止連續三天，將在人潮最密集、國內外遊客必經之地台北火車站一樓中庭盛大舉辦。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為推廣阿里山鄒族部落觀光產業，除於現場展售可愛的山豬、貓頭鷹雕刻等精美工藝品及特色農產品外，還有美食DIY及風笛製作DIY，讓現場遊客體驗鄒族文化之美，另外還有小米酒冰淇淋和獵人包在現場提供販售，讓民眾可一起感受阿里山鄒族部落多元豐富的文化特色，希望阿里山展售會場人聲鼎沸熱鬧滾滾，也讓民眾認識阿里山鄒族部落的獨特性與產品多樣化。

阿里山管理處此次以鄒族部落為旅遊主題，搭配各部落特有的地景、文化、傳統生活、美食、神話故事，打造令人耳目一新的優質行程，以最動人的部落之旅，邀請大家一起來體驗大阿里山地區的獨特與美麗。

阿里山管理處馬惠達處長表示，今年2019部落觀光嘉年華活動，特別邀請逐鹿表演藝術團優秀青年演出融合弓箭、力量與舞蹈的創新展演-鄒族弓箭舞；以及來自山美部落的「AM樂團」，以清新嘹亮的嗓音，透過歌聲的傳遞溫暖人心，讓民眾聽見鄒族部落世世代代最純粹旺盛的生命力。

阿里山管理處於5-12月陸續推出鄒族最動人的部落之旅，讓國內外遊客充分感受阿里山鄒族特有的創意遊程，除此之外將於6-11月推出週週抽部落好禮，月月送萬元獎金活動，只要參加10-12月阿里山部落鄒年慶、muni音樂季、部落遊程，並在各體驗聚點與活動背板拍照上傳「阿里山 新印象」官方臉書及LINE@，就有機會抽獎品拿大獎，更棒的是活動當天現場按讚可獲精美小禮物喔！更多活動詳情請至阿里山管理處觀光旅遊網http://www.ali-nsa.net/、阿里山Easy go旅遊商品販售平台或至「阿里山 新印象」臉書及阿里山顛覆你的想像旅遊網站http://dev.startear.com/seesight/查詢。

2019部落觀光嘉年華自5月3日起至5月5日止連續三天熱情開展，阿里山鄒文化將於...
2019部落觀光嘉年華自5月3日起至5月5日止連續三天熱情開展，阿里山鄒文化將於會場展現精美工藝品及特色農產品。　圖／阿里山管理處提供
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