崑大師生考取無人機航空拍照技術應用認證 增就業機會

2019-04-30 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



崑山科大師生因應世界各地未來無人機運用廣泛，工作需求量大，參與資訊傳播系與UTC無人機應用技術培訓中心證照輔導班，學習航拍攝影理論及實踐，經過4天輔導課程及學術科考試，8名師生順利考取「UTC無人機航拍技術應用認證」，目前擁有證照的人不多，學生多了這一項技能保證，可增加就業的機會。

校方表示，近年來無人機空拍任務廣泛運用，全球空拍法規將逐漸完善，技術可應用空中攝影、農業植保、高空巡檢、搜救任務等，崑山科大創意媒體學院院長張世熙帶領師生透過參與證照輔導班，熟悉無人機操作方式，課程由中華無人機教育發展交流協會理事長岳志忠老師擔任主教官，搭配五位UTC臺北內湖分校教員擔任分組教官，主要教授專業航拍知識及飛行技術，使學員通過培訓以後，能夠在航拍攝影領域得到基本能力。

課程當除教導拍攝及狀況排除，也加強任務執行作業能力，學習到空拍無人機起飛前該注意的標準前置作業，包括遙控器及無人機的開機順序、APP軟體內各項資訊檢查，飛行的實際操作各種無人機的飛行運鏡等。最後安排無人機在飛行中發生狀況時，操作人員的應對措施，確保操作時的安全。此外還有專業學科的提示，讓學員了解操作的相關規定，避免造成飛行安全，未來可以更精進於各項巡檢技術。

環工系主任李志賢及老師曹俊文將無人機航拍技術應用在三爺宮溪的河川巡守，過去學生組成河川巡守隊，需要徒步或騎乘機車巡視河川是否遭受汙染，現在利用無人機航拍巡視，人力出動僅需過去的兩成，若在航拍畫面出現可疑的汙染熱點時，再機動人力去確認及後續回報動作即可。未來打算應用在崑山科大執行教育部USR計畫、地方創生計畫上，應用潛力無窮。