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新一代AirPods開賣 燦坤買就送保護套 可加購無線充電殼

2019-04-30 11:31聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

iPhone不再配置3.5mm耳機孔之後，AirPods儼然成為果粉們的必備配件！燦坤觀察，自2016年推出第一代AirPods後，不僅已成為燦坤最暢銷的無線藍牙耳機，每當新iPhone開賣當月，銷量更會瞬間飆破5,000組。有近1/3消費者在購買新iPhone的同時會搭購AirPods；而購買Apple Watch的消費者也有1成會搭購。

燦坤目前於全台96家Apple Shop已正式開賣第二代AirPods，現貨限量供應。第二代AirPods搭配標準充電殼，買就加送市價499元的矽膠保護套，另外還可以用加購價399元入手無線充電殼，以更超值的價格就能享有無線充電的便利性。燦坤同時針對第一代AirPods也有優惠活動，買就送總市價1,500元的配件雙好禮。

德誼數位也於全台門市開賣新一代搭載H1晶片版本的AirPods，不僅5/12母親節前加購任一款保護套即享9折優惠，更同步祭出搭配門號方案超值方案，5/30前購買AirPods並攜碼搭配遠傳電信門號月付588元／30個月資費，除享AirPods 0元之外，再贈市價2,499元的自拍神器拍朵拉，現在正是購入新品的最佳時機！

新一代AirPods搭配標準充電盒，建議售價5,290元；AirPods搭配無線...
新一代AirPods搭配標準充電盒，建議售價5,290元；AirPods搭配無線充電盒，建議售價6,490元。圖／蘋果提供
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全新AirPods提供更方便用語音指令「嘿 Siri」喚醒Siri的功能。圖／蘋...
全新AirPods提供更方便用語音指令「嘿 Siri」喚醒Siri的功能。圖／蘋果提供
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德誼數位5/30前攜碼搭配遠傳指定方案，AirPods 0元再送自拍神器拍朵拉。...
德誼數位5/30前攜碼搭配遠傳指定方案，AirPods 0元再送自拍神器拍朵拉。圖／德誼數位提供
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