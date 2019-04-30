新一代AirPods開賣 燦坤買就送保護套 可加購無線充電殼

2019-04-30 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



iPhone不再配置3.5mm耳機孔之後，AirPods儼然成為果粉們的必備配件！燦坤觀察，自2016年推出第一代AirPods後，不僅已成為燦坤最暢銷的無線藍牙耳機，每當新iPhone開賣當月，銷量更會瞬間飆破5,000組。有近1/3消費者在購買新iPhone的同時會搭購AirPods；而購買Apple Watch的消費者也有1成會搭購。

燦坤目前於全台96家Apple Shop已正式開賣第二代AirPods，現貨限量供應。第二代AirPods搭配標準充電殼，買就加送市價499元的矽膠保護套，另外還可以用加購價399元入手無線充電殼，以更超值的價格就能享有無線充電的便利性。燦坤同時針對第一代AirPods也有優惠活動，買就送總市價1,500元的配件雙好禮。