教師爭勞動節也放假 全教產：政府應一視同仁

2019-04-30 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



「教師不是二等公民，不應受到差別待遇。」明天是5月1日國際勞動節，全國教育產業總工會今天發布新聞稿請政府一視同仁，指所有受僱者都應在五一勞動節放假。

全教產表示，為了全世界勞動者的權益，1889年在巴黎召開的國際會議上，明定每年的5月1日是勞動節，所有受薪者皆可放假一日。然後同樣的節日，在台灣卻有不同待遇：公教人員要正常上班，但適用勞保的員工卻能放假。他們說，竟有家長在爆料公社、媽媽論壇等社群網站上抱怨，為什麼5月1日幼兒園老師放假，原本可以享受二人甜蜜約會的假日卻還要照顧小孩，「比接到紅單還難過」。

全教產理事長黃耀南說，同樣是學校教師，私立幼兒園教師爰用「勞基法」，自然勞動節可以放假；但公立幼兒園、以及國小以上學校教師卻不能放假，導致光是學校單位就有不同情況。此外，校內的職工，為了讓校務正常運作，也無法放假。同樣一個假日，國家卻有這麼多分歧的現象，讓人無所適從。