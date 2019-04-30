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嬌生嬰兒配方包裝全新升級！經2233次肌膚測試成份最溫和

2019-04-30 01:12聯合報 記者何雅玲╱即時報導

根據尼爾森數據顯示，成份的安心度與製程，是台灣消費者選購嬰兒用品最重要的考量，有鑑於此，在嬰兒市場市佔第一的嬌生集團（Johnson & Johnson），今年大幅調整系列產品配方與包裝，同時，也與家樂福攜手做公益，為弱勢家庭提供溫和呵護肌膚的沐浴商品。

多年來積極投入各項社會公益的量販通路品牌家樂福，與嬌生嬰兒一起推出「分享溫和傳遞愛」的公益活動，新品上市期間，在家樂福購買全新嬌生嬰兒系列，嬌生即捐贈相同數量的產品給1919食物銀行和高雄市慈善團體聯合總會。

嬌生集團表示，寶寶的肌膚很脆弱，必須選用溫和配方，全新產品皆經過肌膚重覆貼片測試、光毒性測試與光敏性測試等反覆檢驗，通過2233次肌膚溫和測試。同時，配方成分更單純，無添加皂鹼、色素、Paraben防腐劑、SLS介面活性劑。此外，符合歐盟成分標準，嚴選符合IFRA國際認證的低敏香精。

產品配方調整之外，包裝也全新設計。新包裝以全球專利圓潤瓶身設計，減低寶寶肌膚觸碰時受傷機會。壓頭設計除強化防水功能，避免外界其他水分滲入產品中，也方便家長可單手操作，將壓頭轉90度後即可輕鬆開關，增加便利性。

嬌生嬰兒透過不斷深入了解媽媽的需求，今年大幅調整系列產品配方與包裝，讓安心一目了...
嬌生嬰兒透過不斷深入了解媽媽的需求，今年大幅調整系列產品配方與包裝，讓安心一目了然。圖/嬌生嬰兒提供
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全新嬌生通過2233次肌膚溫和測試，打造更溫和純粹的產品。圖/嬌生嬰兒提供
全新嬌生通過2233次肌膚溫和測試，打造更溫和純粹的產品。圖/嬌生嬰兒提供
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嬌生嬰兒家樂福
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