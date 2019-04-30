嬌生嬰兒配方包裝全新升級！經2233次肌膚測試成份最溫和

2019-04-30 01:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



根據尼爾森數據顯示，成份的安心度與製程，是台灣消費者選購嬰兒用品最重要的考量，有鑑於此，在嬰兒市場市佔第一的嬌生集團（Johnson & Johnson），今年大幅調整系列產品配方與包裝，同時，也與家樂福攜手做公益，為弱勢家庭提供溫和呵護肌膚的沐浴商品。

多年來積極投入各項社會公益的量販通路品牌家樂福，與嬌生嬰兒一起推出「分享溫和傳遞愛」的公益活動，新品上市期間，在家樂福購買全新嬌生嬰兒系列，嬌生即捐贈相同數量的產品給1919食物銀行和高雄市慈善團體聯合總會。

嬌生集團表示，寶寶的肌膚很脆弱，必須選用溫和配方，全新產品皆經過肌膚重覆貼片測試、光毒性測試與光敏性測試等反覆檢驗，通過2233次肌膚溫和測試。同時，配方成分更單純，無添加皂鹼、色素、Paraben防腐劑、SLS介面活性劑。此外，符合歐盟成分標準，嚴選符合IFRA國際認證的低敏香精。