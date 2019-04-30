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睡覺時，床頭有這6種東西　我們與「長壽」的距離越來越遠了！

2019-04-30 00:25聯合報 記者劉小川╱即時報導

睡眠問題，一直是這世代的最大問題，尤其在工作繁忙時，容易讓自己躺在床上，思緒工作、家庭之中的任何問題。

但睡覺是人體的最大天然補品，睡好覺的人，不但氣色好、皮膚好，就連病痛都少一些，如果刻意忽略了這些不起眼的小事情，甚至可能會讓你短命幾年。

所以想要長壽，快來看看有哪些注意事項，是平時需要戒掉的，這樣才不會離長壽越來越遠！

將手機放床邊、跟手機一起睡

家中有各種的電子設備，如電視、冰箱、微波爐、手機等，在使用過程中，都會釋放不同波長的電磁波及頻率，形成一種電子霧，影響人的神經系統跟生理功能，導致身體絮亂。雖然釋放的量非常小，但長久下來，還是會有些許的問題存在，不可不防啊！

很多人會在床頭櫃上放手機充電，或邊玩手機邊充電，這就是所謂帶手機一起入睡。其實這樣也會有大量的輻射，對人體健康非常不利，嚴重還可能會影響自己的睡眠品質，有這樣習慣的人，不妨把手機遠放充電吧！

戴著手表入睡

有些人有戴著手表睡覺的習慣，但這可能會影響睡眠，還會縮短手表的使用壽命，更不利於健康喔！

特別是有夜光的表有鐳輻射，雖然輻射量非常小，但有專家認為，只要是長時間的累積，都有可能導致不好的後果，還是要防範。

帶著沒吹乾的頭髮睡覺

許多亞洲人的習慣，都是在睡前洗澡，倘若沒有把自己的頭髮吹乾，頭皮還殘留著水分，在冬天較冷的天氣裡，若是直接去睡覺，可能疾病就會到來。還可能會發生，睡覺睡到一半會有頭皮局部發麻的問題、甚至有可能隱隱作痛，還有頭痛、頭暈出現，嚴重點還有可能出現噁心的症狀。

戴著假牙、矯正器睡覺

很多人追求牙齒的完美、美白，在睡覺時，會有矯正器、維持器要戴著睡覺，甚至有假牙的人也會戴假牙一起入睡。

但這樣的做法其實是非常不正確的，因為在睡覺過程中，會有吞嚥動作，一不小心就把假牙或維持器給吞下去，這樣冒著生命的美，還是要多注意喔！

穿著內衣睡覺

美國夏威夷文明病研究所調查5,000多位女性後發現，每天穿著胸罩的時間，竟然長達12小時，這樣提升罹患乳腺癌的可能性，比短時間穿戴的人高出20倍以上。

女人穿胸罩，其實是為了讓自己穿衣服時，可以達到更美的整體感與保護乳房，但晚上睡覺，就應該沒有必要繼續穿著，也千萬別懶惰，讓「它」有個喘息的空間吧！

帶著全妝睡覺

很多女生，工作一忙，回家總是認真放鬆，睡前有時會懶得卸妝。但妳要知道，留著殘妝睡覺，可能導致毛孔阻塞、汗液分泌的障礙、細胞呼吸，長時間下來，妳的粉刺痘痘就會由如雨後春筍般地跑出來。

所以，睡前的卸妝、清潔是非常重要的，除了清除臉上的殘妝外，更重要是讓皮膚可以得到充分呼吸，這樣才能讓肌膚一直保持著潤澤感、光澤度，讓妳睡覺時候也安心。

帶著彩妝睡覺，是皮膚最大殺手。圖／摘自 pexels
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3C產品，在睡眠時，最好遠離，才會有好的睡眠品質。圖／摘自 pexels
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為了愛美帶著矯正器、假牙睡覺，要小心睡眠運動的吞嚥動作。圖／摘自 pexels
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帶著沒吹乾的頭髮睡覺，會讓頭皮的問題頻頻出現。圖／摘自 pexels
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