EXO SUHO、邕聖祐都在穿 帥氣運動鞋超勸敗
2019-04-29 19:18
聯合報 記者吳曉涵
╱即時報導
這幾年時尚精品瘋運動鞋款，今年春夏男鞋系列依然也推出多款新色與設計。Prada、 Valentino分別使用品牌標誌性的細節元素打造休閒運動鞋，充滿前衛潮流氣息讓整體造型瞬間加分不少，更擄獲許多韓國人氣男星的心。
Prada Cloudbust首次在2018春夏登場，這雙靈感源自漫畫的弧線形輕便運動鞋擁有金屬光澤的曲線形橡膠底，並採用橡膠材質的裝飾細節和魔術貼裝飾。本季新款式更推出綁帶設計款，並結合七○年代風格的色彩拼色組合，復古又摩登，從配色到材質還有整體造型都流露出虛擬漫畫轉化為真實人生的跳躍式魅力，讓韓星Mino（宋旻浩）、EXO的SUHO（金俊勉）等人都搶穿。
而這幾季致力打造繁複裝飾運動鞋的Valentino，春夏除了以羽毛裝飾為運動鞋注入奢華質感之外，VLTN logo和異材質的設計都讓鞋款無論在配色或細節拼接所呈現的層次感都更為搶眼。品牌大中華區男裝代言人張藝興和韓星邕聖祐同樣愛上VLTN logo運動鞋，無論是單穿或是配上羽毛裝飾，都搭出擁有強烈性格的街頭時尚感。
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