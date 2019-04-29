台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



美食之都府城，連散步甜點都比人家威！提到日系厚鬆餅、ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的「舒芙蕾」，一般印象是在下午茶餐廳享用，現在美味又平價的「舒芙蕾」正夯，已成為府城華麗「散步甜點」的必備人氣選項喔。 「王子神谷」法式香檸舒芙蕾（右前）很適合夏天享用。IG @_._.jyh 提供 分享 facebook

王子神谷日式厚鬆餅國華店 伯爵珍珠人氣高

在台南號稱美食一級戰區的國華街，「王子神谷 おうじかみや-國華店」日式厚鬆餅（舒芙蕾），初開幕時就創造滿滿打卡熱潮，一直到現在人氣都沒有退燒。拍舒芙蕾要快又迅速，不然會塌很快，看到吃貨們分享這麼多讓人垂涎三尺的照片，就知道IG小夥伴們都是會吃又拍得專業！ 「王子神谷」日式厚鬆餅（舒芙蕾）珍珠控無法抵抗。IG @yunasiao43 提供 分享 facebook 「王子神谷」日式厚鬆餅（舒芙蕾）是國華街人氣散步甜點。IG @_._.jyh 提供 分享 facebook

「王子神谷」日式厚鬆餅無論假日平日都大排長龍，總是擠滿等候人潮，製作過程也相當療癒，是人氣百元美食。看這一個個白胖鬆餅逐漸烤出金黃色，店家忙碌的手從未停過，也吸引許多顧客拍攝打卡。 「王子神谷」日式厚鬆餅製作過程療癒。IG @yunasiao43 提供 分享 facebook

IG網友分享口感，兩塊後鬆餅實體柔軟，還帶有一點些微紮實感，「伯爵奶醬濃郁茶香」、「法式香檸搭珍珠適合夏天」、「Oreo舒芙蕾」、「法芙娜巧克力」香氣十足不太甜、而焦糖原味的舒芙蕾吃起來，有法式布蕾的優雅濃郁。配上珍珠一塊吃，讓人意猶未盡，珍珠控完全沒辦法抵抗。

「王子神谷」日式厚鬆餅除了台南國華街，目前如台北士林夜市也有分店，店家營業時間及資訊可上臉書查詢。

Jun’s Soufflé舒芙蕾專賣店 慢工細活隱藏版甜點

到台南玩，要帶幾個胃去裝美食？另一家也是在IG上被網友推薦的台南地區「Jun’s Soufflé舒芙蕾」甜點店，也是不少甜點控熱愛的隱藏版精緻散步甜點。人氣口味有「珍珠奶茶」、季節限定「草莓mochi」、「野莓乳酪」、「原味楓糖」、「香蕉巧克力」、「抹茶白玉」等，厚鬆餅入口即化，下午茶點一份就可以吃得相當滿足喔！ 「珍珠奶茶」舒芙蕾是人氣口味。圖／Jun’s Soufflé 提供 分享 facebook

這家在台南海安路上的「Jun’s Soufflé舒芙蕾」，每日推出限定口味不太一樣，最受粉絲歡迎的是「珍珠奶茶」口味，IG網友推薦珍奶口味「舒芙蕾綿香」、「珍珠很Q」、「淋醬有茶香不甜膩」，草莓與野莓乳酪口味「酸甜清爽」、「乳酪醬濃好吃」，很適合喜歡濕潤鬆厚鬆餅口感的甜點控，尤其是珍珠奶茶迷，真的得來一份好好品嘗。 限定口味的舒芙蕾每天都不一樣。圖／Jun’s Soufflé 提供 分享 facebook 「Jun’s Soufflé舒芙蕾」現點現做建議先預定。圖／Jun’s Soufflé 提供 分享 facebook