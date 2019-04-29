親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

108會考國文高分4大關鍵 75％都這樣考

無法狡賴！朴有天認罪招了吸毒

台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15聯合報 記者柯意如╱即時報導

美食之都府城，連散步甜點都比人家威！提到日系厚鬆餅、ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的「舒芙蕾」，一般印象是在下午茶餐廳享用，現在美味又平價的「舒芙蕾」正夯，已成為府城華麗「散步甜點」的必備人氣選項喔。

「王子神谷」法式香檸舒芙蕾（右前）很適合夏天享用。IG @_._.jyh 提...
「王子神谷」法式香檸舒芙蕾（右前）很適合夏天享用。IG @_._.jyh 提供
分享

王子神谷日式厚鬆餅國華店 伯爵珍珠人氣高

在台南號稱美食一級戰區的國華街，「王子神谷 おうじかみや-國華店」日式厚鬆餅（舒芙蕾），初開幕時就創造滿滿打卡熱潮，一直到現在人氣都沒有退燒。拍舒芙蕾要快又迅速，不然會塌很快，看到吃貨們分享這麼多讓人垂涎三尺的照片，就知道IG小夥伴們都是會吃又拍得專業！

「王子神谷」日式厚鬆餅（舒芙蕾）珍珠控無法抵抗。IG @yunasiao43 提...
「王子神谷」日式厚鬆餅（舒芙蕾）珍珠控無法抵抗。IG @yunasiao43 提供
分享
「王子神谷」日式厚鬆餅（舒芙蕾）是國華街人氣散步甜點。IG @_._.jyh 提...
「王子神谷」日式厚鬆餅（舒芙蕾）是國華街人氣散步甜點。IG @_._.jyh 提供
分享

「王子神谷」日式厚鬆餅無論假日平日都大排長龍，總是擠滿等候人潮，製作過程也相當療癒，是人氣百元美食。看這一個個白胖鬆餅逐漸烤出金黃色，店家忙碌的手從未停過，也吸引許多顧客拍攝打卡。

「王子神谷」日式厚鬆餅製作過程療癒。IG @yunasiao43 提供
「王子神谷」日式厚鬆餅製作過程療癒。IG @yunasiao43 提供
分享

IG網友分享口感，兩塊後鬆餅實體柔軟，還帶有一點些微紮實感，「伯爵奶醬濃郁茶香」、「法式香檸搭珍珠適合夏天」、「Oreo舒芙蕾」、「法芙娜巧克力」香氣十足不太甜、而焦糖原味的舒芙蕾吃起來，有法式布蕾的優雅濃郁。配上珍珠一塊吃，讓人意猶未盡，珍珠控完全沒辦法抵抗。

「王子神谷」日式厚鬆餅除了台南國華街，目前如台北士林夜市也有分店，店家營業時間及資訊可上臉書查詢。

Jun’s Soufflé舒芙蕾專賣店 慢工細活隱藏版甜點

到台南玩，要帶幾個胃去裝美食？另一家也是在IG上被網友推薦的台南地區「Jun’s Soufflé舒芙蕾」甜點店，也是不少甜點控熱愛的隱藏版精緻散步甜點。人氣口味有「珍珠奶茶」、季節限定「草莓mochi」、「野莓乳酪」、「原味楓糖」、「香蕉巧克力」、「抹茶白玉」等，厚鬆餅入口即化，下午茶點一份就可以吃得相當滿足喔！

「珍珠奶茶」舒芙蕾是人氣口味。圖／Jun’s Soufflé 提供
「珍珠奶茶」舒芙蕾是人氣口味。圖／Jun’s Soufflé 提供
分享

這家在台南海安路上的「Jun’s Soufflé舒芙蕾」，每日推出限定口味不太一樣，最受粉絲歡迎的是「珍珠奶茶」口味，IG網友推薦珍奶口味「舒芙蕾綿香」、「珍珠很Q」、「淋醬有茶香不甜膩」，草莓與野莓乳酪口味「酸甜清爽」、「乳酪醬濃好吃」，很適合喜歡濕潤鬆厚鬆餅口感的甜點控，尤其是珍珠奶茶迷，真的得來一份好好品嘗。

限定口味的舒芙蕾每天都不一樣。圖／Jun’s Soufflé 提供
限定口味的舒芙蕾每天都不一樣。圖／Jun’s Soufflé 提供
分享
「Jun’s Soufflé舒芙蕾」現點現做建議先預定。圖／Jun’s Souf...
「Jun’s Soufflé舒芙蕾」現點現做建議先預定。圖／Jun’s Soufflé 提供
分享

「Jun’s Soufflé舒芙蕾」是攤車，現點現做人力有限，前往外帶時，建議先上粉絲團或是官方IG（＠juns_souffle）查詢營業時間，由於現烤點心需要時間完成，想嘗鮮的吃貨們不妨先跟老闆預訂，節省時間避免撲空或久候。

「Jun’s Soufflé舒芙蕾」走精緻平價路線。圖／Jun’s Souffl...
「Jun’s Soufflé舒芙蕾」走精緻平價路線。圖／Jun’s Soufflé 提供
分享

甜點
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

塗防曬到底要不要卸妝？ 最完整卸妝4大常識全公開！

2019-04-29 14:40

母親節不吃蛋糕！來點不一樣的「精緻小點」

2019-04-29 14:33

母親節將至！精選「特色蛋糕」致我最親愛的媽咪

2019-04-29 14:31

全球IG網紅都愛「蜜光色調」　這款銀座蜜光唇膏夏天必備，沒擦就落伍了！

2019-04-29 12:09

林下經濟新時代 森林蜂蜜、咖啡等你嘗

2019-04-29 11:15

5月6日起芋頭控衝！IG超夯「一芳」芋頭鮮奶連7天買一送一

2019-04-29 10:46

遊日本三景之一 松島嘗鮮牡蠣料理

2019-04-29 00:15

TAGHeuer經典腕表回歸 邀「雷神」空降上海

2019-04-28 23:08

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-28 16:56

范冰冰也愛、小紅書瘋「灌膚」大破解 做一次＝排7次毛孔髒污？

2019-04-28 15:31

把傳奇和動人故事戴上手 Graham飛虎隊限量表有夠MAN

2019-04-28 15:09

新襪子上小銀夾的隱藏用途 鄉民狂讚：不用找剪刀了！

2019-04-28 15:00

麗寶樂園馬拉灣「比基尼月」5月登場 門票下殺199

2019-04-28 14:55

HUBLOT攜手電吉他品牌Wild Customs 呈現搖滾音樂精神

2019-04-28 14:28

許路兒、林志玲都在穿 夏天不來件印花單品怎麼行？

2019-04-28 14:23

討媽媽們歡心！獻上珍珠、鑽石首飾絕對不會出錯

2019-04-28 14:03

好好吃／加點辛香料 開胃又低脂

2019-04-28 13:32

新竹快閃14天！超萌「拉拉熊冰淇淋聖代」這裡獨賣

2019-04-28 11:25

AllSaints解構動物紋風格 讓夏季穿搭也能狂野一番

2019-04-27 21:14

木村光希Kōki現身全球最新、最大MCM旗艦店 一身經典圖騰超有巨星氣勢

2019-04-27 17:43

LOEWE米蘭設計展的商品如此天真單純 是你我都想擁有的美好生活

2019-04-27 17:17

日本和牛＋澳洲和牛＋伊比利豬！老乾杯肉控拼盤 讓媽媽一次吃3種美味

2019-04-27 16:38

頂級壽司吃到飽又來了！限時31天 「三燔本家」干貝、海膽、碳烤無限吃！

2019-04-27 16:36

只要13元！大戶屋「白飯升級」 小魚飯、五穀飯任你選

2019-04-27 15:34

喝奧利多只認證「玻璃瓶」？網：它才有童年的味道！

2019-04-27 15:00

每天彷彿經歷一次氣爆 傷疤化為「38兔」勇闖花博公園

2019-04-27 14:06

家電一機多用當道！小宅的空間節省術

2019-04-27 13:39

LINE傳母親節領400元油票 中油打假：油票已停印11年

2019-04-27 12:45

珍妮佛羅培茲什麼也沒露 穿Stuart Weitzman螢光鞋就性感又可愛

2019-04-27 12:25

肯德基爺爺火辣熱舞 大秀肌肉叫媽媽快來吃雞

2019-04-27 12:04

新古典室內樂團作品《冀》 威尼斯雙年展開幕周演出

2019-04-27 12:00

瑞莎迷上MIKIMOTO 想當女兒嫁妝

2019-04-27 07:04

只有13天！黃亞細插旗中山商圈　點「上等肉骨茶」送「潮州滷豬手」

2019-04-26 23:14

呱呱！日本迪士尼29款「唐老鴨旅行小物」萌炸 讓你抱著唐老鴨出國玩

2019-04-26 20:28

IG一直燒！「錐子日式可麗餅」超美味鮮奶油征服吃貨

2019-04-26 19:48

夏姿預告「針間絮語」展覽首度曝光設計手稿 品牌好友林心如將出席力挺

2019-04-26 19:45

本周末只有這件事！愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店 華山登場

2019-04-26 19:24

「查無此人—小花計畫展」 喚醒你心中最不願失去的記憶

2019-04-26 18:34

無限手套發威！ Google搜尋輸入「薩諾斯」體驗超級英雄的恐懼感

2019-04-26 18:18
看更多

熱門文章

路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命

2019-04-28 17:13

睡覺6大「錯誤認知」 9成人都做錯

2019-04-28 18:35

丟垃圾、看病、報稅… 5月1日起便利新制看這裡

2019-04-29 10:08

無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄

2019-04-28 18:24

今天去忠孝西路卡位 氣象局估這時段台北市有懸日美景

2019-04-29 08:04

普悠瑪、太魯閣號平日也賣站票 旅客：最後淨土淪陷

2019-04-29 12:55

花蓮418地震 重傷馬國男子過世

2019-04-28 18:09

57歲男不菸酒沒不舒服 免費健檢篩出大腸癌

2019-04-28 18:30

咖啡是頭痛靈藥還是毒藥？ 專家這樣分析

2019-04-29 07:41

每日星座運勢／處女信心滿滿運勢佳 大膽開發財路

2019-04-29 00:00

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-28 16:56

5月6日起芋頭控衝！IG超夯「一芳」芋頭鮮奶連7天買一送一

2019-04-29 10:46

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 恐伴隨劇烈天氣

2019-04-29 07:51

5月2日起普悠瑪、太魯閣號全線發售限量的站票

2019-04-29 10:36

唐綺陽星座運勢週報：金牛突破萬難 天蠍感情兩極化

2019-04-29 07:36

路跑遇路倒 美女護理師聯手救了她

2019-04-29 00:00

首波梅雨 周三報到

2019-04-29 00:05

5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01

手機嗶上車 機捷5月起全線行動支付

2019-04-28 23:20

彭啟明：今明當心熱到中暑 周三從夏天「回」到春天

2019-04-29 07:41

台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮

2019-04-28 17:18

領隊帶團很辛苦 同房旅客這些事最好不要做

2019-04-28 18:32

【我見我思】林思妙／我也是「官夫人」

2019-04-29 06:00

【心情點滴】柯幸玫／修習一門重要的功課

2019-04-29 06:00

記得要去打！108年新增或擴大接種公費疫苗看過來

2019-04-28 21:13

影／普悠瑪賣站票被罵翻！台鐵：服務「非搭不可」的旅客

2019-04-29 15:13

感染超級細菌無藥可醫？專家：有種有疫苗可預防

2019-04-28 21:13

周三梅雨鋒面報到 北台灣高溫掉7度

2019-04-29 11:59

【美味記憶】小玲／白蘿蔔，百滋味

2019-04-29 06:00

牙齦腫漲流血不一定是牙周病 看看你有沒有吃這些藥物

2019-04-29 11:25

遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世

2019-04-28 20:48

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

久坐成「職災」 八成中年上班族靈活度不佳

2019-04-29 12:03

台北人早餐最常愛這三種 衛生局：強制業者食材登錄

2019-04-29 14:22

淡海輕軌被爆座椅破、車廂漏水 捷運局：5月起改塑料椅

2019-04-29 10:39

個性變得多疑脾氣暴躁 醫師：可能缺乏維生素B12

2019-04-29 12:45

台鐵全線新自強號 5月2日起限量每列次120張無座票

2019-04-29 10:40

家中驚見「會走路的壽司」？ 澳洲男po網揭真相

2019-04-29 14:30

立院交委會初審通過 騎電動自行車未戴安全帽罰300元

2019-04-29 10:56

子宮肌瘤免動刀？海扶刀需看4件事

2019-04-28 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top