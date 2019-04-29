搶攻黃金用餐時段市場 繼光香香雞賣飯也賣豬了

2019-04-29 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



繼光香香雞首度推出方便拿好攜帶，一手可掌握的豬肉米食類新品-「塔香豬本丸」。 圖／繼光香香雞提供 分享 facebook 速食餐飲競爭激烈，要穩固市場「主食類品項」仍是各家餐飲品牌最不可或缺的一環。繼光香香雞前一陣子推出「香香雞麵線」主食新品後，這次則是將矛頭鎖定米食類市場，首度推出方便拿好攜帶，一手可掌握的豬肉米食類新品-「塔香豬本丸」。

繼光香香雞表示，根據Pollster波仕特線上市調發現，「飯類（如炒飯、丼飯）」為市場喜好度第一的主食選項，而「米食」本來就是台灣民眾相對熟悉必吃的主食之一，為穩固市場，一定得搶「吃米」的客群。再加上根據Dcard舉辦的第一屆鹹酥雞必點食物票選發現，「雞皮」又是排行前五的必點推薦，因此推出「塔香豬本丸」以雞皮包裹大火快炒豬肉爆香米食，以台式古早味，增加飽足類產品線。

繼光香香雞指出，話題新品「塔香豬本丸」以精選少筋少油的豬後腿肉，加入特選香米以九層塔、辛香料等獨家調味大火爆炒而成台味十足的爆香豬炒飯，再以手工於鮮嫩雞皮內扎實填入，後以香香雞獨家酥炸脆粉包裹高溫入鍋，即炸而成，單個只要45元。

同時，為了提供較有飽足感的組合餐點，繼光香香雞此次更推出以塔香豬本丸、地瓜薯薯（限甘梅口味）、香香炸雞、粹釀酸梅湯等餐點組合的「本丸香香餐」，一次可吃到雞、豬、蔬食的明星套餐價只要155元，希望以飽足系套餐，深耕中、晚餐黃金用餐時段市場。

繼光香香雞表示，「塔香豬本丸」新品及套餐第一波先採限店銷售，第二波預計在5月份將會全台擴大門市上架，即日起至5月26日每周五六日，繼光香香雞更推出買大份香香炸雞享第二件炸物半價，新品塔香豬本丸也可搭配參加活動，買大份香香炸雞搭配塔香豬本丸，豬本丸再享半價。