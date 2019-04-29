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108會考國文高分4大關鍵 75％都這樣考

無法狡賴！朴有天認罪招了吸毒

影／楊千霈分享媽媽經 被讚「洗澡權威」的她這樣挑沐浴乳

2019-04-29 15:49經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

全球知名嬰兒用品品牌嬌生（Johnson & Johnson）今年大動作進行全產品成分升級，以及包裝改版。家樂福並攜手嬌生嬰兒推出「分享溫和傳遞愛」公益活動，於新品上市期間，凡在家樂福購買全新嬌生嬰兒系列，嬌生就捐贈相同數量的產品給1919食物銀行和高雄市慈善團體聯合總會。

即將成為二寶媽的台大高材生女星楊千霈今（29）日也受邀出席嬌生記者會，楊千霈還特別分享養女秘訣。

楊千霈表示，初為人母時十分緊張，所以她會發揮求學時期的學霸精神，不斷翻閱書籍與搜尋網路文章，經反覆研究後，她歸納出關鍵，與其幫寶寶安排那麼多坊間的親子課程，其實生活中像是洗澡、遊戲、對談的時刻，適時加入小動作或遊戲，藉由與女兒親密接觸肌膚，就能刺激孩子的感官與肢體動作的發展。

楊千霈還說，洗澡是她們母女倆最享受的親子時光，自己不僅洗出不管發生什麼事情都會露出甜美笑容的「天使寶寶」，也常與周遭媽媽們分享刺激嗅覺、視覺、聽覺、觸覺四大感官的洗澡經。

楊千霈得意的說，媽媽團們還笑稱她簡直是洗澡權威呢！

而為了安心與娃寶互動，楊千霈說，洗澡產品的選擇很重要，特別是娃寶還遺傳了她的敏感肌膚，因此楊千霈在選擇產品時會針對成分與製程一一去研究，包括肌膚溫和測試、ifra國際認證的安全低敏香精，以及是否符合歐盟標準的成分，都是她選購女兒沐浴產品的重要參考指標。

此外，楊千霈還指出，嬌生全新升級的系列產品，不僅有單純配方，還有能夠讓人一目了然的安心透明包裝。

學霸女星楊千霈分享媽媽經，被讚「洗澡權威」的她這樣挑沐浴乳。 圖／家樂福提供
學霸女星楊千霈分享媽媽經，被讚「洗澡權威」的她這樣挑沐浴乳。 圖／家樂福提供
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