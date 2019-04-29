網美餐廳Lady Nara開幕 時代百貨掀話題

2019-04-29 14:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



統一集團旗下統一時代百貨台北店，正式引進女性最愛的泰式料理品牌Lady Nara，其全球海外首店、夢幻打卡新熱點於今(29)日盛大開幕。

海外旅客造訪曼谷必吃餐廳「NARA Thai Cuisine」，信義首店於本月17日進駐統一時代百貨台北店7樓後，更同步引進旗下品牌「Lady Nara」，全球海外獨家首店於今日登場。

曼谷各大知名百貨中，幾乎都有Nara Thai Cuisine駐點，Nara Thai Cuisine是曼谷百貨中最具指標性的泰國料理名店，也是觀光客遊泰必造訪餐廳；金田餐飲將Nara Thai Cuisine引進來台灣不到一年半的時間，全台已擁有五家門市。

因為金田餐飲與Nara Thai Cuisine泰國飲食集團跨國共事愉快，彼此合作無間，這次也將曼谷潮流新泰食Lady nara的海外首店代理權交給金田餐飲操刀。

Lady nara位於曼谷頂級時尚Central Embassy百貨內，自2017年8月12日開幕後成為當地及觀光客必訪的打卡點。Lady nara台灣首店今天開幕，位置特別選在打造時尚OL美人百貨為定位的統一時代百貨台北店。