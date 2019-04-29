塗防曬到底要不要卸妝？ 最完整卸妝4大常識全公開！

2019-04-29 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



卸妝一定要乳化。圖／摘自pakutaso 分享 facebook

想要自己的皮膚好，卸妝與清潔是第一步，而且缺一不可，許多人都只知道要清潔，卻不知道知道要卸妝，就算卸妝，也可能沒卸乾淨，到底如何卸妝才正確呢？

塗防曬要卸妝嗎？嘴唇上口紅被吃掉了，還需要卸妝嗎？下列4大卸妝常識必知啊！

哪種防曬要卸妝？

很多人好奇，如果白天只有塗防曬，那麼晚上清潔前，到底要不要卸妝，不能直接用洗面乳就好嗎？

其實防曬要不要卸妝，可以先看防曬用品的使用說明，或是從防曬乳的特性來判斷。

一般來說，「化學性」防曬不需要卸妝，「物理性」防曬需要卸妝，「物理＋化學結合」防曬，也需要卸妝。

口紅被吃掉了，還需要眼唇卸妝液嗎？

不少女孩，不一定每天都會用眼唇卸妝液，頂多用一般卸妝產品而已，因為感覺口紅都被自己吃掉了，眼線用一般卸妝也卸得掉。

但其實，唇紋、眼皮摺疊處，都還是有殘留，用一般卸妝無法卸乾淨的，建議還是要使用專門眼唇卸妝液，擦了之後，妳會嚇一跳，原來還有這麼多沒卸乾淨。

卸妝一定要乳化

很多人卸妝為了趕時間，就是有塗有卸就好，但包括使用卸妝油、卸妝膏、卸妝乳，一定要手乾臉乾，然後使用在臉上，搭配一點溫水，要到乳化變白，才能達到卸妝效果。

如果沒有徹底乳化，卸妝產品可能會堵塞毛孔，讓肌膚狀況更差。

卸妝不要過度

雖然說一定要卸妝，但卸妝完，通常都會加一道清潔，因此卸妝一次如果就乾淨，那就不要用第二次，不然卸妝過度，皮膚角質容易受損。