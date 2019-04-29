全球IG網紅都愛「蜜光色調」 這款銀座蜜光唇膏夏天必備，沒擦就落伍了！

2019-04-29 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



夏天該擦哪色唇膏呢？快拋開大地色系、裸色唇膏，將這些打入冷宮。這段時間不停滑IG下發現，許多的部落客及明星、超模們，開始關注起特殊色橘色、螢光、顯色霓光色彩，目前正渲染在這時尚圈了，快動手挑起來！

仙氣破表的霓虹迷幻色彩「蜜光色調」，回來了！現在各大精品不論是彩妝、服裝、包包、鞋子，甚是隨身配件，都燒到這波蜜光色調風潮。讓妳在彩妝、搭配上都可以很快抓到重點與青春活力，賦予蜜光色調新的生命與性格。

為什麼蜜光色調會當紅呢？因為根據國際權威色彩機構pantone發表，2019指標色就是Living Coral活力珊瑚橘，這就是蜜光色調的最重要代表。

而日本化妝品牌資生堂，也領先推出蜜光色調的唇膏，全新「激蜜光唇膏」新出5色，靈感來自東京銀座的光透色彩，為妳打造出霓光透感的粉嫩唇色，夏天的雙唇，就是要耀眼動人。

最主打色就是#112（虎百合）珊瑚橘，根本就是絕美的蜜光色，也是日本潮流指標銀座蜜光，現正席捲全球強調光澤躍動的資生堂激蜜光唇膏，潮模李函也是愛用者。而且不用怕珊瑚橘難駕馭，其實珊瑚橘擦上去超顯白，平常擦就超美啦！

激蜜光唇膏共推出全新5色（#111～#115），透過獨家專利高保濕成分，讓唇彩擁有極滋潤又光透的質地，讓妳仙氣爆表，告別乾燥、唇痕，顯色更飽和。除了#112（虎百合）珊瑚橘外，其他#111和竹粉、#113吉野櫻、#114紫丁花、#1152杜鵑紅，全都是蜜光色調。

另外想要閃耀夏天，不能缺少的仙女級聚光燈，「資生堂亮顏聚光霜」 #04極光 ，具有細緻的珠光柔嫩感，就像自備聚光燈般，每一步都像走在紅毯上耀眼動人，而且重點是輕盈質地，超好使用。