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林下經濟新時代 森林蜂蜜、咖啡等你嘗

2019-04-29 11:15聯合報 記者何定照╱即時報導

台灣林業用地過去只限造林、苗圃使用，但養林需時數十年，造成全台八萬戶林農生計及林地違規經營問題。農委會4月18日發布林下經濟經營使用審查要點，鬆綁森林副產品生產，林務局今表示，希望林下經濟新時代一舉解決過去問題，也讓民眾認識台灣森林產品，初期先開放段木香菇、蜂蜜、木耳、金線連四項產品。

林務局說，下一波還將開放山茶、咖啡等產品，讓民眾品嘗新的林產品風味，也將借重原住民的營林智慧，看還能生產哪些品項。林務局局長林華慶表示，經營林下經濟的重大前提是維繫原有森林生態，也盼林下經濟政策提高民眾營林誘因。

林務局局長林華慶表示，過去台灣林業用地僅能用來造林、做苗圃，但育苗、造林要等到有收穫，動輒數十年。林農在欠缺扶植配套下，因此常超限利用林業用地，例如在林下種植段木香菇，都被視為違法，也因此激起林農和官方間不少衝突。

林華慶說，然而從森林生態服務來思考，森林應該具有更多價值，以供給產品來說，不該只限縮在林木生產，像歐洲、日本的森林蜂蜜都很旺盛，不像台灣只有龍眼蜜、荔枝蜜；從林中生產的蕈類、藥用植物、蜜源類植物等，也對森林生態系有益。林務局今就展示用樟櫟樹群產生的蜂蜜。

2015年農林漁牧業普查結果，林農平均每戶年收入僅11.5萬元，林華慶表示，希望藉這全新林業政策，讓林得到農更多經濟支撐，不再得等四、五十年才能獲利。之前開放林農七成土地可種果樹、三成土地必須造林，林務局也將鼓勵民眾將原有果樹都改成蜜源森林。

根據林下經濟經營使用審查要點，從事林下經濟申請人須為土地所有人或合法使用人，土地須為林業用地，暫未編定用地、國土保安用地或視為林業用地管制的非都市土地，暫不列入。林華慶表示，目前林下經濟發展地只容許私有林和國有林的承租地。

林試所所長張彬表示，台灣私種段木香菇30年，常因此私自砍伐相思樹等種植，現在開放種段木香菇後，希望林農可用風倒樹等種植，別再私砍樹。但發展林下經濟也須注意，必須要保護地被，也不可使用除草機、殺蟲劑等。

林務局今宣布發展林下經濟，初期先開放段木香菇、蜂蜜、木耳、金線連四項產品。記者何...
林務局今宣布發展林下經濟，初期先開放段木香菇、蜂蜜、木耳、金線連四項產品。記者何定照／攝影
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