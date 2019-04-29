統一時代百貨引餐飲新兵 Lady Nara海外首店今開幕

2019-04-29 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



統一時代百貨台北店自今年3月初起進行開店以來最大規模的改裝計畫，並打造出餐飲最強陣容，全球海外首店Lady Nara於今日開幕，可望成為打卡新熱點。

曼谷各大知名百貨中，幾乎都有Nara Thai Cuisine駐點，Nara Thai Cuisine是曼谷百貨中最具指標性的泰國料理名店，也是觀光客遊泰必造訪餐廳；而旗下品牌Lady nara位於曼谷頂級時尚Central Embassy百貨內，自2017年8月12日開幕後成為當地及觀光客必訪的打卡點。

金田餐飲將Nara Thai Cuisine引進來台灣不到一年半的時間，全台已擁有五家門市，並成為台灣百貨的新寵兒。如今再添一新品牌助陣。

統一時代百貨表示，海外旅客造訪曼谷必吃餐廳「NARA Thai Cuisine」，開出信義首店於17日進駐統一時代百貨台北店7樓後，更同步引進旗下品牌「Lady Nara」。「Lady Nara」專為女性打造森林花園般的用餐環境，以米白與粉彩色調，加上花草植物及藤編造型椅，宛若置身在泰國當地的度假風情。