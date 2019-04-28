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范冰冰也愛、小紅書瘋「灌膚」大破解　做一次＝排7次毛孔髒污？

2019-04-28 15:31聯合報 記者劉小川╱即時報導

最近大陸小紅書上，掀起一波「灌膚」熱潮，連最近剛復出的范冰冰，也在小紅書分享自己愛上灌膚，不少網友號稱，灌膚一次等於10次補水敷面膜、7次排毛孔髒污，甚至一用就回不去了？真的是這樣嗎？現在就來大破解！

什麼是灌膚？

這是流傳在大陸貴婦SPA的一種護膚手法，在臉上大量抹上乳液與精華液，然後用湯匙或刮痧版刮除，就會發現彷彿刮出很多髒東西，許多小紅書網友，號稱刮完後，肌膚毛孔變小，也變得更緊緻了！

范冰冰也分享自己愛上灌膚，但她提醒要用專業儀器或手，且一周只要一次就好，弄了就會有「牛奶肌」。

如何灌膚？

綜合小紅書上的做法，灌膚該如何進行呢？

步驟一、清潔完臉部，用熱毛巾先敷臉，讓毛孔打開。

步驟二、先使用化妝水，讓保養更好吸收。

步驟三、把乳液與精華液，以5：1的比例調勻，要大器的用，用量要可以厚敷臉部3次以上．

步驟四、把灌膚乳液敷在臉上，用刮痧板或湯匙，由下而上推，等臉部微微發熱，乳液都刮掉了，再敷第二次，依序使用三次，最後把乳液全都擦乾淨。

根據小紅書的網友表示，刮第一次時，就能看到乳液變超髒，然後越來越乾淨，代表毒素被清出來了，毛孔也會縮小！

灌膚的下場大公開

到底灌膚真的那麼有效嗎？專業做臉的美容師表示，其實這方式，就跟擠粉刺是一樣的，從毛孔擠出粉刺，自然會讓乳液變髒，而且刮痧的手法，也是一種去角質，當然也能看出效果。

不過美容師強調，「灌膚不適合每個人」，尤其敏感性肌膚，角質層較薄的人，會容易過敏與讓皮膚受傷，而且自己不專業的手法，可能讓臉部肌膚毀了！

以下破解灌膚的謠言

刮出來真的是皮膚毒素？

這些髒東西，其實就是乳液跟皮膚油脂的乳化，就像是擠粉刺般，說要排毒素，根本不可能，因為皮膚要排毒素，多數得透過流汗，不是刮一刮就能排毒素。

刮臉可以通經絡？

因為皮膚的角質層很薄，一般人根本無法拿捏手勁，基本上經絡沒通到，反而臉部先受傷。

許多網友刮完後，看起來臉部肌膚超好，爲什麼呢？因為大量敷乳液與精華液後，皮膚裡面水分增加，角質層看起來通透，自然會好，不然每次洗完澡、洗完臉，是否感覺皮膚看起來都超好呢？

其實超容易過敏爛臉！

灌膚中，要一口氣敷上大量乳液與精華液，容易讓皮膚過度水合，引發敏感紅腫等狀況，所以千萬要小心。

因此美容師建議，一般人在家不要輕易嘗試灌膚，還是交給專業美容師，或是看專業皮膚科醫生來處理比較正確。

網友教學的灌膚手法。圖／摘自小紅書
網友教學的灌膚手法。圖／摘自小紅書
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灌膚真的那麼神嗎？圖／摘自小紅書
灌膚真的那麼神嗎？圖／摘自小紅書
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大陸瘋傳的灌膚美容。圖／摘自小紅書
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網友號稱，灌膚前後的乳液顏色。圖／摘自小紅書
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網友號稱，刮下來不同顏色的灌膚乳液，代表不同髒污被排除。圖／摘自小紅書
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范冰冰之前，也分享自己灌膚小秘訣。圖／摘自小紅書
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有網友灌膚完，皮膚過敏。圖／摘自小紅書
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網友自拍，看灌膚前後的皮膚差別。圖／摘自小紅書
網友自拍，看灌膚前後的皮膚差別。圖／摘自小紅書
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不少網友分享，自己愛上灌膚。圖／摘自小紅書
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