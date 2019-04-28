把傳奇和動人故事戴上手 Graham飛虎隊限量表有夠MAN

2019-04-28 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



每一款飛行員表背後都有著動人的故事或傳奇，因此才能獲得消費者的支持，今年獨立製表的Graham就以二戰時期的陳納德將軍為首的飛虎隊為靈感，推出限量表款。而真力時（Zenith）則是延續經典打造出Pilot Type 20 Adventure腕表，獻給在都會中冒險的人們。

在1941到1942年間由陳納德將軍帶領飛虎隊不僅僅是一支軍事隊伍， 而且也見證了二戰戰場上最壯大的章節。因此啟發了Graham催生出飛虎隊限量計時碼表， 向這支傳奇飛行隊伍致敬。 品牌利用漸變的軍綠色表盤，搭配黑色PVD不鏽鋼表殼，並在6點鐘的30分計時盤上點綴了「虎頭」標誌，藉以呼應腕表的主題。同時為了要呈現年代的韻味，Graham還在這款採用箱型藍寶石水晶玻璃表鏡，在品牌Chronofighter系列中表達出一種特殊的經典復古魅力。

Zenith的Pilot Type 20 Adventure計時碼表，由一枚自動El Primero導柱輪計時碼錶機芯提供動力。搭載易調節寬大洋蔥式表冠，說明了由早期航空儀器演變而來的靈感。Zenith採用青銅製成表殼，鈦金屬表殼底蓋上裝飾有品牌飛行儀表的標誌，作為開拓精神的象徵。粒面卡其綠色表盤，點綴了