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HUBLOT攜手電吉他品牌Wild Customs 呈現搖滾音樂精神

2019-04-28 14:28聯合報 記者曾智緯╱即時報導

關於跨界合作，宇舶表（HUBLOT）可說是高級腕表品牌中的佼佼者。最新的聯名就是找來獨立電吉他品牌Wild Customs一同打造具有搖滾音樂精神的表款，讓人過目難忘。

全新的經典融合系列Wild Customs腕表，概念來自電吉他品牌Wild Customs創辦人Laurent Picciotto於2008年，協助HUBLOT在巴黎設立全球第一家品牌專賣店。由於他的Wild Customs與HUBLOT巴黎專賣店都創立於2008年。所以採用Laurent Picciotto的創意為品牌巴黎設計外觀如同吉他般狂野的獨賣表款。HUBLOT利用製琴師所使用的仿舊技法（relic），透過仿舊青銅和仿舊鈦金屬打造表殼，表圈上雕刻的骷髏頭更是搖滾樂的經典象徵，並以裝飾藝術圖案。

表款搭配衝浪綠（surf green）的亮眼秒針，散發著搖滾樂的能量，藉此向電吉他黃金年代的前衛精神致敬。全新經典融合系列Wild Customs腕表搭載自動上鍊HUB1100機芯，提供棕色皮革表帶或黑色皮革與橡膠複合式表帶，2種款式各限量100只，每只表都會附上一個黑化青銅與舊化鈦金屬的吉他彈片，以及一組靈感來自兩大品牌的獨特表盒。

宇舶經典融合系列Wild Customs腕表，鑄刻仿舊鈦金屬表殼，限量100只，...
宇舶經典融合系列Wild Customs腕表，鑄刻仿舊鈦金屬表殼，限量100只，約45萬5,000元。圖／HUBLOT提供
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宇舶經典融合系列Wild Customs腕表，鑄刻仿舊青銅表殼，限量100只，約...
宇舶經典融合系列Wild Customs腕表，鑄刻仿舊青銅表殼，限量100只，約52萬元。圖／HUBLOT提供
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宇舶表最新的聯名，就是找來獨立電吉他品牌Wild Customs一同打造具有搖滾...
宇舶表最新的聯名，就是找來獨立電吉他品牌Wild Customs一同打造具有搖滾音樂精神的表款。圖／HUBLOT提供
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衝浪綠（surf green）的亮眼秒針，散發著搖滾樂的能量，藉此向電吉他黃金年...
衝浪綠（surf green）的亮眼秒針，散發著搖滾樂的能量，藉此向電吉他黃金年代的前衛精神致敬。圖／HUBLOT提供
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