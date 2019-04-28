HUBLOT攜手電吉他品牌Wild Customs 呈現搖滾音樂精神
關於跨界合作，宇舶表（HUBLOT）可說是高級腕表品牌中的佼佼者。最新的聯名就是找來獨立電吉他品牌Wild Customs一同打造具有搖滾音樂精神的表款，讓人過目難忘。
全新的經典融合系列Wild Customs腕表，概念來自電吉他品牌Wild Customs創辦人Laurent Picciotto於2008年，協助HUBLOT在巴黎設立全球第一家品牌專賣店。由於他的Wild Customs與HUBLOT巴黎專賣店都創立於2008年。所以採用Laurent Picciotto的創意為品牌巴黎設計外觀如同吉他般狂野的獨賣表款。HUBLOT利用製琴師所使用的仿舊技法（relic），透過仿舊青銅和仿舊鈦金屬打造表殼，表圈上雕刻的骷髏頭更是搖滾樂的經典象徵，並以裝飾藝術圖案。
表款搭配衝浪綠（surf green）的亮眼秒針，散發著搖滾樂的能量，藉此向電吉他黃金年代的前衛精神致敬。全新經典融合系列Wild Customs腕表搭載自動上鍊HUB1100機芯，提供棕色皮革表帶或黑色皮革與橡膠複合式表帶，2種款式各限量100只，每只表都會附上一個黑化青銅與舊化鈦金屬的吉他彈片，以及一組靈感來自兩大品牌的獨特表盒。
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