HUBLOT攜手電吉他品牌Wild Customs 呈現搖滾音樂精神

2019-04-28 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



關於跨界合作，宇舶表（HUBLOT）可說是高級腕表品牌中的佼佼者。最新的聯名就是找來獨立電吉他品牌Wild Customs一同打造具有搖滾音樂精神的表款，讓人過目難忘。

全新的經典融合系列Wild Customs腕表，概念來自電吉他品牌Wild Customs創辦人Laurent Picciotto於2008年，協助HUBLOT在巴黎設立全球第一家品牌專賣店。由於他的Wild Customs與HUBLOT巴黎專賣店都創立於2008年。所以採用Laurent Picciotto的創意為品牌巴黎設計外觀如同吉他般狂野的獨賣表款。HUBLOT利用製琴師所使用的仿舊技法（relic），透過仿舊青銅和仿舊鈦金屬打造表殼，表圈上雕刻的骷髏頭更是搖滾樂的經典象徵，並以裝飾藝術圖案。