許路兒、林志玲都在穿 夏天不來件印花單品怎麼行？

2019-04-28 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



繽紛的印花是夏季不敗造型元素之一，尤其一件式的設計更是減少層層搭配的煩惱，清涼又輕盈。今年春夏，Scotch&Soda、Club Monaco和Tory Burch等品牌都推出繁複的印花單品，包括一件式的裙裝、連身褲等，搭配很符合夏天氣息的大自然色調與花、鳥圖騰，打造搶眼活潑的造型。

Scotch&Soda把時光帶回1976年仲夏，重返位於蘇格蘭的酒店「完美陌生人之屋House of Perfect Strangers」，把酒店內各有風格的房間像是「拉菲亞小鎮Raffia Town」、「竹海灘Bamboo Beach」、「棕櫚灣Palm Cove」等以沉穩色調印花及剪裁重新演繹化為一件件服飾單品，時尚達人許路兒也對當中一件棕櫚綠印花連身褲愛不釋手，穿出慵懶休閒的時尚感。